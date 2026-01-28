‘XXI Secolo’ torna su Rai1 con Francesco Giorgino. Il talk di approfondimento, come annunciato nel sottotitolo “Il talk di approfondimento riparte in seconda serata con un format rinnovato”, riprende il suo appuntamento a partire dal 2 febbraio 2026, collocandosi in seconda serata. Il programma si conferma come uno spazio dedicato all’analisi dei principali temi di attualità, con un approccio che unisce linguaggio televisivo, dati e attenzione ai nuovi strumenti di comunicazione.

Un format che guarda al futuro senza urlare

Francesco Giorgino descrive il programma come “immerso nel presente ma con uno sguardo prospettico”, capace di interpretare la complessità del tempo attuale.

Il tono resta pacato, rispettoso delle istituzioni, lontano da un giornalismo urlato. L’obiettivo è offrire un’informazione accessibile e divulgativa, che non rinunci alla profondità.

Innovazione e multimedialità

Il programma integra elementi grafici, immagini e data journalism, e si apre ai social per rafforzare il legame con le piattaforme digitali. L’attenzione all’innovazione e alla multimedialità rappresenta uno degli elementi distintivi del format, che mira a coinvolgere un pubblico sempre più ampio e diversificato.

Temi di attualità e ospiti

Nel corso delle puntate, “XXI Secolo” affronta temi di attualità con ospiti di rilievo, offrendo spunti di riflessione e approfondimento su questioni centrali per il Paese.

Il programma si propone di essere un punto di riferimento per chi cerca un’informazione approfondita e attenta ai cambiamenti della società.

Chi è Francesco Giorgino

Francesco Giorgino è un giornalista e conduttore televisivo, noto per la sua lunga esperienza al Tg1. Attualmente dirige l’Ufficio Studi Rai e insegna Comunicazione e Marketing politico alla Luiss. Con “XXI Secolo” ha ideato un format che unisce approfondimento, dati e prospettiva futura.

La nuova edizione di “XXI Secolo” punta a rinnovare il dialogo tra informazione e pubblico, con un linguaggio sobrio e strumenti multimediali al servizio della comprensione.