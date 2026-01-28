Le trame delle puntate di Forbidden Fruit in programma dal 2 al 7 febbraio in prima visione su Canale 5 raccontano che Ender Celebi scomparirà nel nulla dopo essere caduta nelle acque del Bosforo. Al contempo, Yildiz Yilmaz scoprirà di attendere un bambino da Halit.

Halit porta avanti le pratiche del divorzio da Yildiz

Ender incontrerà Philip, il figlio del defunto marito di Sahika che le racconterà una verità sconvolgente. La donna turbata si precipiterà da Halit per raccontargli quello che ha appena scoperto. Ender cercherà di mettersi in contatto con Philip per dimostrare la veridicità della sua versione.

La donna scoprirà che il ragazzo non può più essere d'aiuto poiché deceduto.

Nel frattempo, Zehra confesserà a Lila di essersi innamorata di Caner. La giovane incoraggerà la sorella maggiore ad accettare la proposta di nozze del fratello di Ender ma lui le comunicherà di aver preso una decisione destinata a cambiare il loro rapporto.

Yildiz cercherà di avvicinarsi nuovamente ad Halit che però vorrà portare avanti le pratiche del divorzio.

Ender scompare nel nulla dopo una caduta nelle acque del Bosforo

Le anticipazioni rivelano che Yigit raggiungerà la villa con l'intenzione di raccontare a Ender di essere suo figlio ma verrà respinto con durezza. La donna apparirà desiderosa d'incastrare Sahika, organizzandole una trappola.

Ender riuscirà a registrare una minaccia che la darklady le farà sul suo cellulare. La donna riceverà una visita inaspettata mentre si troverà a osservare da lontano il Bosforo. Qualche ora dopo, la donna verrà spinta nelle acque del Bosforo e di lei si perderanno le tracce.

Successivamente Yildiz scoprirà di essere incinta. Emir informerà la donna che sua madre è finita in mare in circostanze misteriose, tanto da non sapere dov'è finita. Yildiz sconvolta deciderà di scomparire nel nulla. Il pubblico assisterà ad un salto temporale di otto mesi. La famiglia Argun apparirà molto cambiata. Halit inizierà una storia con Sahika mentre Erim caduto in depressione verrà seguito da Yigit.

Alihan e Zeynep si sono trasferiti in America

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine gennaio su Canale 5, Alihan e Zeynep hanno deciso di trasferirsi in America per allontanarsi dai problemi delle rispettive famiglie. Halit, invece, ha comunicato ad Yildiz di volere il divorzio, ritenendola colpevole della sparatoria in cui è rimasto coinvolto suo figlio Erim. La donna ha provato a ricucire lo strappo con il marito grazie ad alcuni stratagemmi che non hanno avuto esito sperato. Yildiz è stata cacciata di casa da Halit e rimasta sola ha trovato ospitalità da Emir.