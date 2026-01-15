Giulia De Lellis ha festeggiato il suo trentesimo compleanno condividendo un messaggio di gratitudine e consapevolezza con i suoi follower. In un post corredato da foto con la famiglia, l'influencer ha espresso serenità e pace interiore, sottolineando l'importanza della salute e degli affetti.

Compleanno all'insegna della serenità

Giulia ha dedicato parole affettuose alla figlia Priscilla e al compagno Tony Effe, definendolo “la mia roccia” e “l’uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me”.

Nel suo messaggio, Giulia ha ammesso di aver temuto un “mental breakdown” al raggiungimento dei trent'anni, ma ha invece scoperto una profonda serenità: “sono in pace con me stessa, sono serena, mi sento così fortunata”.

Ha attribuito questa sensazione alla salute sua e delle persone a lei care, e al sostegno della famiglia che l'ha resa la persona che è oggi.

La famiglia al centro dei pensieri

La figlia Priscilla, nata dalla relazione con Tony Effe, è descritta come “la bambina dei miei sogni, la mia ragione di vita”. Il compagno riceve una dedica intensa: “l’amore della mia vita. La luce dei miei occhi, la mia roccia, la persona che mi fa più felice e allo stesso tempo più incazzare”. Giulia lo definisce “l’uomo più bello e sexy del pianeta che tengo tutto per me”.

Chi è Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è un’influencer, conduttrice e imprenditrice italiana. Dal giugno 2024 è legata al rapper Tony Effe, con cui ha avuto una figlia, Priscilla, nata nell’ottobre 2025.