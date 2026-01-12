Madonna ha segnato il suo ritorno in musica con una versione personale di La bambola e, tra le prime reazioni, Guillermo Mariotto l'ha fortemente criticata. In un nuovo intervento in TV il giudice di Ballando con le stelle ha, infatti, definito "orrenda" la nuova opera della regina del pop.

Guillermo Mariotto critica Madonna

"É orrenda, come quando gli americani mettono la panna nella carbonara", così Guillermo Mariotto ha esordito esprimendo il suo giudizio sulla versione di Madonna di La bambola. Ospite in studio in una nuova puntata di La volta buona, incalzato sui quesiti di Caterina Balivo, il giudice di ballo non ha quindi risparmiato una dura sentenza sulla cover di uno dei pezzi più celebri della musica italiana, che Patty Pravo pubblicò nel 1968.

La rivisitazione del brano originale che la regina del pop ha registrato per il ritorno alla musica si preannuncia già essere tra le opere in musica più discusse nel nuovo anno 2026.

Madonna torna alla musica con una cover di Patty Pravo

Ancora una volta Madonna é tornata a catalizzare l'attenzione dei media con una cover, lanciata per la promozione del brand di alta moda, Dolce e Gabbana. Si tratta di una cover di La bambola, brano interpretato in origine da Patty Pravo, che la regina del Pop ha inciso in lingua italiana rendendo omaggio all'italia, promuovendo la linea The One firmata Dolce e Gabbana nel mondo. La versione "Director's cut" del video ufficiale della cover é, intanto, visibile sui profili social della cantante americana e su Instagram, in particolare, ha diviso fortemente l'opinione degli utenti nel web tra consensi e dissensi.

Positivamente si é espresso il coreografo e ballerino Italiano Luca Tommassini, che ha promosso a pieni voti Madonna e la sua cover di La bambola, tra i commenti sotto il post del video dell'artista su Instagram. Tra le opinioni critiche si leggono, poi, i messaggi di chi tra gli utenti ritiene che l'artista non fosse in grado di rilasciare una cover all'altezza del brano originale.