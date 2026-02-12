Gemma Galgani, nella nuova puntata di Uomini e donne andata in onda Mercoledì 11 febbraio, é stata colpita da un malore, per effetto delle ultime critiche ricevute in studio, in particolare da Tini Cansino: l'opinionista le ha dato della teatrale tacciandola di essere falsa.

Gemma Galgani non ha pace a Uomini e donne: piovono critiche

Non c'è pace per Gemma Galgani che nello studio di Uomini e donne ha ricevuto diverse critiche, non solo da Tini Cansino ma anche da Barbara De Santi, per poi sbattere i piedi a terra e sentirsi male.

Nella puntata del dating show andata in onda lo scorso mercoledì 11 febbraio, non a caso Gemma é diventata protagonista di una sfuriata per effetto delle parole critiche sul suo conto: “Io non accetto assolutamente niente di tutto questo…Se è così non posso continuare…Ho dato l’anima e i sentimenti qua dentro come credo pochi lo abbiano fatto…”.

Parole che non hanno bloccato le critiche di Barbara che ha infierito su Gemma, tanto da fare finire quest'ultima in lacrime.

Ma non solo. La dama ha accusato un malessere al punto da dover lasciare lo studio per trovare un momento di tranquillità con se stessa.

Gemma lascia lo studio del dating show: il motivo

Poco prima del malcontento al centro studio, la stessa Gemma ha rivendicato di essere stata sempre onesta per poi mettere in dubbio di essere compatibile con le dinamiche che animano la trasmissione in onda sulle reti Mediaset.

Per De Santi, Gemma dovrebbe mettere fine al copione ad oggi recitato, anche perché risulterebbe palesemente teatrale. Tutte critiche che hanno spinto Gemma ad abbandonare lo studio tra le lacrime, non riuscendo a riprendersi subito dal malore.

Una volta che la torinese é tornata dal backstage in studio, Tiní ha infierito su Gemma dandole della falsa proprio come Barbara, fino a chiedersi chi siano le prossime vittime della dama nella trasmissione dei sentimenti: "Sta continuando a recitare e c’è chi ci casca…Ma non sono io…”, ha tuonato l'opinionista.

Cronistoria del personaggio

Gemma Galgani (Torino, 19 gennaio 1950) è un noto personaggio televisivo italiano, volto storico del programma Uomini e Donne di Maria De Filippi.

Attualmente è al centro delle cronache rosa anche per la sua travagliata conoscenza a Uomini e donne con Mario Lenti, un imprenditore edile pugliese. Nonostante le tensioni e i dubbi sollevati dagli opinionisti, Gemma ha dichiarato in recenti interviste di essere molto coinvolta, arrivando a dire che lo sposerebbe. Recentemente sul suo conto è stato, inoltre, reso noto che Gemma (all'età di 76 anni) abbia iniziato a collaborare come bar-lady in un locale di Saint-Vincent, in Valle d'Aosta.