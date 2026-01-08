Il 7 gennaio sui social si è parlato moltissimo del traguardo che hanno raggiunto due amatissimi ex concorrenti del Grande Fratello: gli undici mesi d'amore di Helena Prestes e Javier Martinez. La coppia non ha potuto festeggiare perché lei era fuori Terni per lavoro, ma in live su TikTok ha ammesso che sentiva la mancanza del compagno e che le sarebbe piaciuto essere con lui in una giornata così importante per loro.

La diretta notturna di Helena

Helena e Javier sono fidanzati da undici mesi, ma l'altro giorno si sono dovuti separare per motivi di lavoro: la modella è volata a Milano per progetti ancora top secret, invece il suo compagno è rimasto a Terni con la loro cagnolina Amy.

La notte scorsa, inoltre, l'ex concorrente del Grande Fratello ha fatto una diretta su TikTok dalla camera d'albergo dove alloggia e per un po' ha chiacchierato con i fan.

Quando qualcuno le ha ricordato che quel giorno ricorrevano gli undici mesi dall'inizio della sua storia con Martinez, Prestes ha risposto: "Già, undici mesi d'amore".

"Mi manca? Sì", ha aggiunto la 35enne sempre nel corso della live che ha fatto dopo un'intensa giornata di lavoro lontana da casa.

L'amore dei fan per gli Helevier

Anche se Helena non ha argomentato più di tanto sulle sensazioni che stava provando nel non poter festeggiare il mesiversario con Javier, i fan hanno notato un po' di malinconia nel suo sguardo.

"Sta tutto in queste poche parole", "Brava Helena", "Il resto è fuffa", "Siete bellissimi", "Lei è la più sottona", "Non avevamo dubbi che le mancasse", si legge su X in queste ore.

Sempre sui social, però, c'è chi ha fatto notare che sarebbe cambiato qualcosa nel volto di Prestes, in particolare nelle labbra che apparirebbero più grandi del solito: "Helena non esagerare con i ritocchi, il troppo stroppia. Non ne avevi bisogno e spero che Javier ti dica basta".

Il rumor sull'ospitata di coppia a Verissimo

In queste ore, però, sul web si sta parlando di Helena e Javier anche per un altro motivo: secondo un rumor ancora tutto da confermare, la coppia nata al Grande Fratello quasi un anno fa potrebbe tornare a Verissimo nei prossimi giorni.

Si vocifera che gli Helevier potrebbero essere ospiti di Silvia Toffanin sabato 10 o domenica 11 gennaio per fare un annuncio importante; al momento, però, non ci sono ancora conferme né da parte del programma né dai diretti interessati.

Prestes e Martinez sono già stati a Verissimo un paio di volte da quando sono fidanzati, e in entrambi i casi si sono raccontati con sincerità. Qualche mese fa, ad esempio, il pallavolista ha parlato apertamente del periodo di crisi che ha vissuto con la compagna a causa di un confronto che avrebbe avuto con l'ex Carlo senza dirgli nulla.