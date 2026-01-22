Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore annunciano un patto tra due protagoniste deciso a mantenere un segreto. Nella puntata che verrà trasmessa giovedì 29 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Agata stringerà un accordo con sua madre Concetta per tenere Mimmo all’oscuro dei suoi progetti lavorativi. Intanto, Ciro e suo genero avranno nuove idee per rinnovare il Gran Caffè Amato, mentre le Veneri si impegneranno per favorire la riappacificazione tra Rosa e Marcello.

Concetta è complice di Agata

Concetta scoprirà che sua figlia Agata dovrà sostenere un colloquio di lavoro e questa notizia provocherà la reazione della ragazza.

La Venere, infatti, pregherà sua madre di non dire nulla a nessuno, nemmeno a Mimmo, riguardo all’occasione che le si è presentata. Mimmo, così come Ciro, resteranno quindi all’oscuro dei progetti di Agata e della sua intenzione di cercare un nuovo impiego. Intanto, il signor Puglisi e suo genero Mimmo saranno impegnati nei loro piani per rinnovare il Gran Caffè Amato e cercheranno nuove idee per migliorare l’attività quotidiana, soprattutto dopo il recente grande successo del locale milanese e l’aumento costante dei clienti.

Le Veneri vogliono fare riappacificare Rosa e Marcello

Nel frattempo, le Veneri saranno dispiaciute per la storia d’amore ormai in crisi tra Rosa e Marcello. Le commesse del Il Paradiso delle signore si attiveranno quindi per favorire la riappacificazione tra i due fidanzati.

Irene, inoltre, arriverà persino a chiedere l’aiuto di don Saverio, anche se le anticipazioni non chiariscono in che modo il sacerdote potrà intervenire. Greta ed Ettore, invece, continueranno a essere complici, e il rapporto tra i due fratelli farà riaffiorare in Umberto alcuni ricordi legati alla loro famiglia. Per Barbara ed Enrico si prospetterà una giornata ricca di emozioni: la commessa chiederà al dottor Proietti di aiutare una sua amica incinta. Ci sarà una sorpresa, perché Enrico assisterà la donna durante il parto, mentre Barbara sarà presente al momento della nascita. Infine, al Circolo si verificherà un colpo di scena inatteso durante la conferenza stampa per la promozione del film di Marina Valli: Odile annuncerà ufficialmente il suo fidanzamento con Ettore.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sandra ha conosciuto Cesare

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse su Rai 1, Sandra è tornata a Milano e ha scoperto le novità sentimentali riguardanti sua nipote. Irene le ha confessato di aver iniziato a frequentare Cesare Brugnoli, un avvocato benestante con cui ha trascorso le vacanze di Natale in montagna. Sandra ha quindi chiesto a Irene di conoscere il ragazzo, ma poco prima dell’arrivo di Cesare, al Gran Caffè Amato ha fatto il suo ingresso Johnny, che si è rivolto alla zia di Irene con modi poco eleganti. La donna ha così creduto che fosse lui il fidanzato di sua nipote. Solo in seguito è arrivato Brugnoli, lasciando piacevolmente sorpresa Sandra grazie alla sua eleganza e alla sua educazione.