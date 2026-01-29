Le nuove trame de Il Paradiso delle signore anticipano un momento decisivo per uno dei personaggi principali. Nell’episodio in onda venerdì 30 gennaio alle 16:10 su Rai 1, Umberto si lascerà sfuggire una confidenza delicata con Greta, senza rendersi conto che la giovane stilista è in realtà la figlia dell’uomo di cui sta parlando, e quindi sua nipote. Nel frattempo, Tancredi si renderà protagonista di un passo falso che farà infuriare Rosa e metterà Marcello in una posizione scomoda, mentre per Agata si profilerà all’orizzonte una proposta professionale molto promettente.

Umberto si apre con Greta parlando di suo fratello

Greta continuerà a portare avanti la sua strategia per conquistare la fiducia di Umberto e, proprio grazie a questo avvicinamento, tra i due si creerà un clima inatteso di confidenze. Guarnieri, sentendosi a suo agio, sceglierà infatti di raccontarle alcuni aspetti del suo passato familiare, soffermandosi su un episodio legato a suo fratello. Nelle puntate precedenti è venuta alla luce una verità rimasta nascosta per molto tempo: i fratelli Marchesi sono figli del fratello scomparso di Umberto, e quindi appartengono alla sua stessa famiglia di origine. Ignaro dell’identità reale di Greta, Umberto parlerà apertamente di quell’uomo proprio con la figlia, senza immaginare di avere davanti la diretta interessata.

Tuttavia, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 30 gennaio non chiariscono ancora nel dettaglio quale rivelazione farà Umberto a Greta e se la confessione sarà utile alla stilista per il suo piano di vendetta contro suo zio.

Tancredi commette una gaffe che fa litigare Rosa e Marcello

Nel prosieguo della storia, Tancredi finirà per compiere un passo falso che avrà conseguenze impreviste: una sua frase fuori luogo farà infuriare Rosa, che riverserà la sua rabbia su Marcello. A causa dell’errore del nipote di Adelaide, Irene dovrà rinunciare all’idea di vedere finalmente riconciliati Camilli e Barbieri. Parallelamente, per Agata si aprirà una possibilità lavorativa molto allettante, ma accettarla significherebbe lasciare Milano e trasferirsi altrove, con tutte le implicazioni del caso.

Nel frattempo, Enrico ripenserà agli eventi della sera precedente e, dopo un’attenta valutazione, arriverà alla conclusione di dover cambiare direzione: metterà da parte l’impegno universitario per dedicarsi completamente all’ambulatorio del dottor Moretti.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Umberto è lo zio di Ettore e Greta

Nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle signore, trasmesse su Rai 1, Greta ed Ettore hanno avuto un acceso confronto durante il quale è emersa finalmente la verità sulle loro origini: i due sono figli del defunto fratello di Umberto. Nel frattempo, su suggerimento dello stilista, Umberto ha deciso di finanziare il musicarello di Marina Valli. Spazio anche alle vicende di Rosa e Marcello, sempre più lontani e in piena crisi, mentre Tancredi ha iniziato a rendersi conto della situazione delicata che la giornalista sta vivendo con il fidanzato.