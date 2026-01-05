Nelle prossime puntate di Io sono Farah, in onda nel daytime e in prime time su Canale 5, Tahir si troverà in serio pericolo dopo essere stato spinto nel vuoto da Behnam. L’episodio segnerà l’apice dello scontro tra i due e lascerà in sospeso le condizioni dell’uomo, aprendo interrogativi sul suo destino immediato.

Confronto tra Tahir e Farah sul passato e sulla malattia di Kerim

Tahir e Farah avranno un confronto molto duro, durante il quale lei gli racconterà come ha trascorso l'ultimo anno. Gli parlerà della malattia di Kerim e di come il bambino abbia rischiato di morire per una grave infezione polmonare.

È riuscito a salvarsi grazie all'intervento di Behnam: i medici sono riusciti a scoprire che padre e figlio sono compatibili per un eventuale trapianto di midollo e Behnam non si è sottratto al donarglielo.

Farah gli racconterà che, almeno inizialmente, Behnam non le ha permesso di vedere il bambino. Ha potuto seguirlo solo attraverso una telecamera installata nella cameretta di Kerim.

Il faccia a faccia tra Tahir e Farah degenera e porta a una fuga

Dopo tutti questi racconti, Tahir si aspetterà che Farah ammetta di aver bisogno di aiuto e, soprattutto, di amarlo, ma non lo farà, perché sa che Behnam potrebbe scatenare l’inferno. Per questo la giovane ammetterà di amarlo, anche se si sentirà morire dentro.

Tahir proverà a trattenerla, ma lei lo colpirà alla testa e fuggirà via.

L'incontro avverrà in una casa della famiglia Akinci e Behnam, grazie all'aiuto di Vera, riuscirà a trovarlo. Quando si renderà conto di essere con le spalle al muro, riuscirà a scappare. Nelle vicinanze della casa ci sarà un edificio incompiuto. Tahir salirà fino all'ultimo piano e attaccherà Behnam quando si renderà conto che la sua pistola è senza munizioni.

Lo scontro tra Tahir e Behnam si conclude con una caduta nel vuoto

Tra i due ci sarà uno scontro fisico, fino a quando Tahir lo spingerà facendolo cadere nel vuoto. Tuttavia, Behnam riuscirà a salvarsi aggrappandosi a una sporgenza in cemento. Tahir potrebbe portare a termine il gesto e farlo cadere giù, basterebbe schiacciargli le mani con i piedi, ma non lo farà.

Penserà a Kerim, a quel padre che ha appena ritrovato e che, oltretutto, gli ha salvato la vita, così gli porgerà la mano e lo salverà.

Tahir lo guarderà per dirgli: "Sappi solo una cosa: non potrai cambiare quello che c'è stato tra me e Farah. Adesso puoi tornare dalla tua famiglia". Behnam vorrà replicare: "Anch'io voglio dirti una cosa". Solo che non dirà niente, ma darà un calcio a Tahir per spingerlo nel vuoto. L'uomo farà un volo di diversi metri e si troverà privo di sensi a terra. Le condizioni di Tahir restano incerte.