Negli episodi di Un Posto al sole in onda dal 5 al 9 gennaio, Nunzio si mostrerà sui social come un cuoco sensuale e questo suo modo di fare provocherà un grande successo al Caffè Vulcano, ma nello stesso tempo una grande gelosia in Rossella.

Eduardo, invece, deciderà di entrare nella banda criminale delle rapine di Stella, mentre Okoro confesserà l'omicidio di Assane e Gennaro rischierà l'incriminazione per sfruttamento del lavoro.

Ornella ha dei dubbi sulle scelte assunte

Cotugno farà da baby sitter a Lollo, ma Mariella e Guido sconosceranno le conseguenze di questa decisioni e dei disastri che ne seguiranno.

Intanto Eduardo deciderà di rimanere al fianco di Stella e di non sostenere l'amico di una vita Damiano, ma una proposta inaspettata rischierà di mettere in discussione tutto il percorso di recupero sociale che ha attivato nell'ultimo periodo.

Nel frattempo Renda porterà avanti le indagini sulle rapine ed avrà paura delle possibili ritorsioni che potrebbe attuare Grillo. In tutto questo, Ornella nutrirà più di qualche dubbio sulle decisioni prese ultimamente, al contrario di Raffaele che sarà convinto delle sue. Il portiere però non sarà a conoscenza della sorpresa che i suoi amici gli hanno preparato.

Raffaele decide di rimanere come portiere di Palazzo Palladini

Eduardo nutrirà ancora un forte sentimento per Clara, ma ormai non ce la farà più a stare lontano da Stella e sarà propenso ad entrare nella banda criminale.

Sabbiese però dovrà attendere prima il via libera da parte di Angelo e Rino. Intanto Raffaele cambierà idea all'improvviso e non vorrà più andare in pensione, ma questo determinerà dei problemi con Ornella.

Nel frattempo Okoro rivelerà di essere l'autore dell'omicidio di Assane e Gennaro risulterà iscritto tra gli indagati per sfruttamento di lavoro nero e per allevamento intensivo fuori legge. Ferri spererà finalmente che Gagliotti possa essere estromesso dai cantieri navali, mentre l'avvocato dell'imprenditore studierà una mossa che potrebbe però essere rischiosa per il suo assistito.

In tutto questo, Micaela esorterà Nunzio a progettare alcuni video social con il fine di pubblicizzare il Caffè Vulcano.

L'idea di cuoco sensuale riscuoterà un successo inaspettato e Rossella manifesterà apertamente la sua gelosia nei confronti del fidanzato, al contrario di Micaela che sfrutterà questa cosa.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Raffaele si è reso conto della distanza esistente tra Ida e Diego e ha cercato di capirne i motivi. Inoltre Eduardo ha svolto un colloquio di lavoro per pulire le scale di Palazzo Palladini, ma sin da subito ha fatto intendere che non fosse entusiasta del nuovo impiego.

Damiano, invece, è stato molto vicino a scoprire gli autori delle rapine nelle gioiellerie, mentre Micaela ha criticato il modo in cui Manuela e Niko hanno educato Jimmy.