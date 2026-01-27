Le prossime puntate turche di La forza di una donna porteranno al centro della scena un nuovo e inquietante pericolo che coinvolgerà Bahar, Ceyda e Bersan. Le anticipazioni degli episodi in onda a breve su Canale 5 rivelano che le tre donne, già provate dalle difficoltà della loro vita quotidiana, finiranno nel mirino di un uomo misterioso e tutt’altro che rassicurante: Cem, un imprenditore che nasconde affari poco limpidi e che non esiterà a minacciarle quando le cose non andranno come previsto. La situazione, nata da un lavoro apparentemente innocuo, si trasformerà presto in un incubo che metterà a rischio la loro sicurezza.

Bersan torna nel quartiere e coinvolge Ceyda in un lavoro rischioso

Tutto avrà inizio con il ritorno di Bersan a Tarlabasi dopo diversi mesi di assenza. La donna, vestita con abiti costosi e apparentemente rinata, racconterà a Ceyda di aver trovato un impiego molto remunerativo grazie a Cem, proprietario di una concessionaria d’auto. Convinta che anche l’amica possa trarne beneficio, le proporrà di lavorare per lui preparando pasti da consegnare in totale segretezza a indirizzi che cambiano di volta in volta. Nonostante Ceyda abbia già un lavoro stabile a casa di Fazilet, il bisogno di denaro per occuparsi del piccolo Arda la spingerà ad accettare. Per far fronte alle richieste, chiederà aiuto a Bahar, offrendole metà del compenso in cambio della preparazione dei piatti.

Le due donne, ignare della pericolosità dell’uomo per cui stanno lavorando, entreranno così in un giro che si rivelerà molto più oscuro del previsto.

Ceyda, Bersan e Bahar vengono minacciate da Cem

Con il passare del tempo, il comportamento di Cem diventerà sempre più inquietante. Le consegne dovranno essere effettuate con discrezione assoluta, senza fare domande e senza conoscere i destinatari. Quando qualcosa non andrà secondo i suoi piani, l’uomo reagirà con violenza verbale e intimidazioni, facendo capire a Bahar, Ceyda e Bersan che non è possibile tirarsi indietro. Le tre donne si ritroveranno così intrappolate in una situazione pericolosa, costrette a sottostare alle richieste di un uomo che non tollera errori e che sembra disposto a tutto pur di proteggere i suoi affari.

La tensione crescerà di episodio in episodio, lasciando presagire che il coinvolgimento con Cem potrebbe avere conseguenze molto più gravi di quanto immaginassero.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Sirin ha chiesto ospitalità a Bahar

Nelle precedenti puntate de La forza di una donna andate in onda su Canale 5, Sirin è stata cacciata di casa da Enver, che, stanco del suo comportamento, non ha voluto più averla vicino. Sconvolta per quanto accaduto, la figlia minore di Hatice ha chiesto ospitalità alla sua sorellastra Bahar. Intanto, Sarp ha distrutto il regalo che Arif aveva fatto a Doruk, il quale ha poi chiesto che fine avesse fatto il dono ricevuto dal barista durante la sua festa. Bahar, insospettita, ha domandato ai suoi familiari se il cavallino fosse rimasto in casa, ma ha scoperto da Enver che Sarp lo aveva distrutto in un momento di rabbia.