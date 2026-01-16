Rai Fiction ha rilasciato le prime immagini della miniserie “L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro”, dedicata alla lunga indagine culminata con l’arresto del boss mafioso nel 2023. La serie, in onda su Rai 1, ricostruisce le operazioni che hanno portato alla cattura di uno dei più noti latitanti italiani.

La miniserie è diretta da Michele Soavi e prodotta da Pietro Valsecchi. Il cast include Lino Guanciale, Ninni Bruschetta, Levante, Leo Gassmann e Paolo Briguglia, che interpretano figure chiave legate alle indagini e al contesto della cattura.

La produzione punta a una narrazione fedele ai fatti, valorizzando il lavoro degli investigatori e delle istituzioni coinvolte nell’operazione.

La produzione e il cast

“L’Invisibile – La cattura di Matteo Messina Denaro” si distingue per l'attenzione nella ricostruzione degli ambienti e delle dinamiche investigative. La regia di Michele Soavi mira a restituire la tensione e la complessità delle operazioni che hanno portato all’arresto del boss, avvenuto a Campobello di Mazara il 16 gennaio 2023. Il cast, guidato da Lino Guanciale, è composto da attori noti per il loro impegno in ruoli di forte impatto civile e sociale.

La miniserie è prodotta da Pietro Valsecchi, noto per numerose fiction di successo, e si avvale della collaborazione di consulenti esperti per garantire la verosimiglianza della narrazione.

Le riprese si sono svolte in Sicilia, con attenzione ai luoghi simbolo della vicenda.

Il racconto della cattura

La narrazione si concentra sulle figure degli investigatori e dei magistrati impegnati nella ricerca di Messina Denaro, mettendo in luce il contesto sociale e il sistema di solidarietà che ha permesso la lunga latitanza del boss. La fiction si inserisce nel filone delle produzioni Rai dedicate alla memoria e alla legalità, proseguendo un percorso già avviato con altre serie di successo su temi di impegno civile.

La scelta di raccontare la cattura di Messina Denaro attraverso una miniserie testimonia l’attenzione del servizio pubblico verso tematiche di grande rilevanza sociale. Le prime immagini diffuse restituiscono un’atmosfera intensa e realistica, promettendo un racconto coinvolgente e aderente ai fatti che hanno segnato una pagina della storia giudiziaria italiana.