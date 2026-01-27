Ieri, su Rai 1, è andata in onda la penultima puntata de La Preside. Tra i protagonisti c'è stato Mario Rescigno: il ragazzo ha subito un'aggressione di genere. Sul web, la scena non è passata inosservata e molti telespettatori si sono ritrovati a fare una riflessione: "Certi ragazzi subiscono davvero questo trattamento.

Mario va ad un incontro al buio, ma è un tranello

Il personaggio di Mario Rescigno ha colpito subito i fan de La Preside: il ragazzo aveva smesso di frequentare la scuola, per via delle continue prese in giro. Grazie alla dirigente scolastica Eugenia Liguori, il ragazzo è tornato fra i banchi di scuola e sogna di diventare un maitre sulle navi da crociera in modo da poter girare il mondo.

Nella puntata di ieri, 26 gennaio Rescigno ha iniziato a chattare con un ragazzo e grazie all'aiuto di Marita ha trovato il coraggio di presentarsi all'incontro al buio.

Purtroppo, però, il ragazzo di cui si è fidato Mario non era quello giusto: dopo essersi incontrati in un luogo isolato Rescigno ha subito un'aggressione, ma fortunatamente è riuscito a dileguarsi. Solamente il giorno dopo lo studente ha raggiunto la sua scuola e con l'aiuto della preside ha deciso di sporgere denuncia, tanto che successivamente i suoi aggressori sono stati arrestati.

Il commento di alcuni utenti del web

Il tema legato all'aggressione di genere trattato nella serie tv di Rai 1 ha colpito i telespettatori, tanto che su X diversi utenti hanno dedicato una loro riflessione.

Un fan ha scritto: "Questo è un film, ma certi ragazzi subiscono davvero il trattamento di Mario. Un pugno nello stomaco". Un altro telespettatori si è complimentato con gli sceneggiatori per com'è stato trattato un argomento così delicato: "Il personaggio di Mario Rescigno, interpretato da Sasi Cominale, porta il tema dell’omobitransfobia in maniera seria nelle case di tutti gli italiani. Così vanno trattati certi temi, senza risvolti involontariamente comici". Un utente ha affermato: "Un argomento simile andrebbe riproposto più spesso". Un altro utente ha sostenuto che la scena di Mario Rescigno è stata fortemente voluta da Luca Zingaretti che ha curato la sceneggiatura, mentre un altro utente ha affermato: "Vedere la violenza su Mario spezza l'anima, ma ci restituisce la realtà cruda che troppe persone vivono ogni giorno".

Un'ulteriore utente ha affermato: "Chi denuncia non è mai dalla parte sbagliata". Un fan ha ammesso di avere il "cuore a pezzi", mentre un altro ha commentato: "È bellissimo vedere come il personaggio di Mario sia riuscito a camminare a testa alta davanti a chi l'ha schernito per anni". Tra i vari utente c'è anche chi ha domandato se ci sarà una seconda stagione de La Preside: "Necessito di un continuo per sapere come sono andate le cose".

La Preside: anticipazioni puntata 2 febbraio

Lunedì 2 febbraio dalle 21:30 circa andranno in onda gli ultimi due episodi de La Preside.

Le anticipazioni parlano dell'arresto di Nicola: Michele riceve un messaggio e avverte Lucia, quest'ultima a sua volta informa la dirigente scolastica dell'accaduto.

Per quanto riguarda i sigilli al reparto di alberghiero dell'Istituto Superiore Ortese, Eugenia Liguori scende per le strade di Caivano a protestare insieme a tutto il corpo docente, ata e agli studenti. Vittorio dopo essere preso un'infatuazione per la preside, deciderà di tornare al Nord visto che fra i due non c'è mai stata la possibilità di approfondire il rapporto. Eugenia si ritroverà anche a dover affrontare i problemi del figlio Andrea: il ragazzo viene accusato di furto.