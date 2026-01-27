Le anticipazioni di Forbidden Fruit delle puntate che andranno in onda dal 2 al 7 febbraio svelano che Halit e Sahika annunceranno le loro nozze ma la festa di fidanzamento verrà interrotta dall'arrivo di Yildiz che spiazzerà tutti con un annuncio inaspettato.

Ender non accoglie Yigit in casa sua

Le anticipazioni delle puntate di Forbidden Fruit, che andranno in onda da lunedì 2 a sabato 6 febbraio alle 14.10 e sabato 7 febbraio alle 14.30, iniziano con l'incontro tra Ender e Philip, figlio del precedente marito d Sahika ormai defunto. Philip farà a Ender una rivelazione inaspettata sul contro della matrigna.

Yigit deciso a rivelare a Ender di essere suo figlio si recherà presso la villa della donna, ma questi lo caccerà in malo modo prima che lui possa spiegare il motivo della sua visita. Ender, inoltre, cercherà in tutti modo di mettere in luce la vera natura di Sahika e le tenderà una trappola per smascherarla.

Kaya decide di lasciare l'azienda

Yildiz scoprirà di essere incinta proprio nel momento in cui Halit e Sahika annunceranno a tutti di aver deciso di convolare a nozze. Intanto, Kaya prenderà la decisione di lasciare l'azienda mentre Caner ed Emir si lanceranno in nuovi affari affrontando nuove sfide di lavoro. Invece, sotto la spinta di Sahika, Yigit continuerà a lavorare per lei nell'ombra.

Durante la festa di Sahika, Halit approfitterà per fare la proposta di matrimonio davanti a tutti gli invitati ma nel bel mezzo della richiesta giungerà Yildiz. Quest'ultima interromperà il party annunciando di essere incinta. La rivelazione, che giungerà inaspettata à far altro che minare i già precari equilibri interpersonali tra i personaggi.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit, Yigit ha avuto la conferma tramite il test del DNA che Ender è sua madre e il giovane si è convinto che Kaya così ha mandato avanti le analisi per scoprire se i suoi sospetti sono fondati. Alihan e Zeynep sono finalmente partiti per gli Stati Uniti in modo da allontanarsi da tutti.

Infine, Sevda ha mentito affermando davanti ad Halit che Yildiz l'ha assoldata per sedurlo e ottenere più soldi dal divorzio, così l'uomo ha immediatamente avviato le partiche di separazione dalla moglie.