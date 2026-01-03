Nuovo cambio programmazione in arrivo per La Promessa nel daytime di Rete 4 a partire da sabato 3 gennaio 2026.

L'appuntamento con la soap opera spagnola incentrata sulle vicende di Jana e Manuel subirà delle variazioni dovute alla scelta dei vertici del Biscione di puntare sul talk show 10 minuti anche nel fine settimana.

Di conseguenza, anche nel weekend, la serie spagnola verrà ridotta dato che andranno in onda delle puntate più brevi rispetto a quelle attualmente in onda.

Il grande successo de La Promessa nel palinsesto di Rete 4

L'appuntamento con La Promessa si conferma uno dei più seguiti in assoluto nel palinsesto di Rete 4 sia in prima visione nella fascia del preserale sia in replica al mattino.

La soap iberica, grazie anche alle puntate clou trasmesse in questo periodo incentrate sulla morte di Jana, sta realizzando una media di oltre 1,1 milioni di spettatori al giorno nel preserale, toccando il 6,50% di share.

Grande successo anche per le repliche che vanno in onda tutte le mattine su Rete 4, seguite da una media di quasi 200 mila spettatori fissi al giorno, con punte di share che hanno raggiunto il 5%.

Cambio programmazione per La Promessa nel weekend di Rete 4

La soap opera, quindi, è confermatissima in prima visione assoluta per tutta la stagione televisiva del 2026 seppur con delle piccole modifiche che riguarderanno le puntate del fine settimana.

Al sabato e alla domenica, a partire dal 3 gennaio, ci sarà una riduzione della messa in onda de La Promessa su Rete 4.

I nuovi episodi, infatti, non andranno più in onda direttamente dopo il Tg4 della sera, alle ore 19:40 bensì slitteranno dopo il talk show 10 minuti.

Mediaset, infatti, ha scelto di promuovere il programma di informazione condotto da Nicola Porro anche nel weekend, così da garantire una copertura 7 giorni su 7.

Dal lunedì alla domenica, quindi, gli episodi inediti della soap saranno trasmessi dalle 19:50 alle 20:30 circa, prima di dare spazio al talk show 4 di sera.

Il giallo della morte di Jana al centro dei prossimi episodi de La Promessa

Intanto, le anticipazioni dei prossimi episodi de La Promessa previsti prossimamente su Rete 4 rivelano che ci sarà spazio per le indagini legate alla morte di Jana.

Un vero e proprio giallo avvolto ancora nel mistero assoluto, dato che Cruz pur essendo stata arrestata con l'accusa di omicidio, continuerà a ribadire la sua totale innocenza e la completa estraneità ai fatti.

Manuel e Curro, quindi, decideranno di andare fino in fondo per far luce su questa tremenda vicenda costata la vita all'ex domestica del palazzo e anche al bambino che portava in grembo, frutto del suo amore con il marchese.