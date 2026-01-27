Le nuove anticipazioni de La Promessa annunciano una rottura drammatica: Martina respinge Adriano e scoppia la crisi definitiva. Nonostante la passione evidente, la giovane deciderà di erigere un muro invalicabile, consapevole del suo destino già scritto. Martina è infatti destinata a Jacobo, e per questo pronuncerà quella sentenza che nessun fan avrebbe voluto sentire: "È impossibile". Un confronto teso e intriso di lacrime costringerà Adriano a un passo indietro doloroso, lasciando il loro futuro appeso a un filo e trasformando il loro sogno d’amore in una farsa insostenibile.

Martina e Adriano costretti a rinunciare al loro amore

Il rapporto tra Martina e Adriano raggiungerà uno dei punti più dolorosi e contraddittori. Dopo essersi avvicinati troppo e aver sfiorato ciò che entrambi desiderano, i due saranno costretti a fare i conti con una verità che fa male: ciò che sentono è forte, ma sembra impossibile da vivere.

Il confronto sarà diretto, senza più possibilità di fingere. Adriano, ferito e confuso, non riuscirà a trattenersi: “Come potevo non volerti, Martina, se mi hai detto che ti mancavo?”. Martina abbasserà lo sguardo, colpita dalle sue parole, e ammetterà con amarezza: “Forse non avrei dovuto dirti niente”.

Adriano la incalzerà, incapace di accettare quell’idea: “Quindi dovremmo tacere quello che proviamo?”.

La risposta di Martina sarà netta, anche se le costerà molto: “Sì, dobbiamo tacere quello che sentiamo, perché non possiamo lasciarci andare”. Lui scuoterà la testa, incredulo: “Allora vuoi che viviamo negando quello che proviamo? Vivendo una farsa?”.

‘Saremo solo amici’: Martina spezza il cuore ad Adriano

Per un attimo sembrerà che Martina stia per cedere. Le parole usciranno più sincere che mai: “Se entrambi ci lasciassimo andare, visto che sentiamo la stessa cosa, ed è chiaro che è molto forte”. Ma subito dopo arriverà la resa, dolorosa e definitiva: “Ed è chiaro anche che è impossibile. Completamente impossibile”.

Martina prenderà fiato e pronuncerà la decisione definitiva: “Quindi la cosa migliore è continuare a essere quello che eravamo prima.

Amici”. Adriano reagirà con rabbia e disperazione: “Io non voglio essere tuo amico, Martina”. Lei, con le lacrime agli occhi ma ferma nella sua scelta, risponderà: “Lo so. Ma non possiamo essere altro, quindi”.

Lui farà un passo indietro, sentendosi respinto: “Se hai intenzione di continuare su questa strada, dimmelo chiaramente e me ne vado”. Questo confronto segnerà una frattura profonda. Nonostante la decisione di restare amici e l’idea del viaggio a New York come possibile via di fuga, tra Martina e Adriano resterà sospeso tutto ciò che non hanno potuto vivere.