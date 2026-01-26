Nelle prossime puntate de La Promessa, in onda su Rete 4, il complicato legame tra Martina e Adriano giungerà a un punto di svolta inevitabile. Dopo settimane di incomprensioni, la giovane non riuscirà più a nascondere i propri sentimenti e si lascerà andare a una confessione d’amore straziante, ammettendo ad Adriano quanto la sua mancanza sia diventata insopportabile. Tuttavia, proprio quando i due si troveranno a un passo da un bacio decisivo, l’intervento improvviso di Alonso e Ángela spezzerà l’intimità.

Martina non può più fingere: il vuoto nel suo cuore ha un nome preciso

Nelle prossime puntate de La Promessa, il rapporto tra Martina e Adriano arriverà a un punto di svolta inevitabile, dopo settimane di silenzi, incomprensioni e tentativi falliti di normalità. I due porteranno addosso il peso di tutto ciò che non sono riusciti a dirsi, mentre attorno a loro la vita alla tenuta continuerà a scorrere tra tensioni familiari, bugie e decisioni difficili.

Dopo aver provato a rifugiarsi nella quotidianità e nei doveri, Martina capirà che non può più fingere. La giornata trascorsa con Andrés e Rafaela, resa speciale dall’impegno di Jacobo nel preparare il teatro dei burattini e da una passeggiata apparentemente perfetta per il paese, non riuscirà a colmare il vuoto che sente dentro.

Quel vuoto avrà un nome preciso.

‘Mi mancavi tu’: Martina apre il cuore ad Adriano e rompe ogni difesa

Quando si troverà finalmente davanti ad Adriano, Martina romperà ogni difesa e parlerà con il cuore in mano: “E poi… anche tu mi manchi”.

Lui resterà spiazzato, incapace di reagire subito. Martina, temendo di fermarsi, continuerà: “Jacobo si è impegnato tantissimo per fare il teatro dei burattini per Andrés e Rafaela, e dopo abbiamo fatto una passeggiata per il paese. È stato tutto perfetto”.

Poi abbasserà lo sguardo, lasciando emergere la verità: “Ma mi mancava qualcosa. Mi mancavi tu”.

Il silenzio tra loro sarà denso. Adriano proverà a dire qualcosa, ma Martina lo fermerà subito: “No, non dirmi niente”.

Il bacio interrotto: l’arrivo improvviso di Alonso e Ángela rovina tutto

Con la voce rotta dall’emozione, Adriano ammetterà ciò che lo tormenta da tempo: “Mi sono reso conto che voglio stare con loro perché mi mancano, ma voglio stare anche con te”.

Le parole usciranno come una confessione inevitabile: “E non so se ne sono capace. Ho il cuore in gola, proprio adesso”.

Martina lo guarderà, fragile e sincera come non lo è mai stata. Adriano farà un passo verso di lei, visibilmente combattuto.

Tutto sembrerà condurli verso un momento decisivo, un bacio che potrebbe cambiare ogni cosa. Ma, proprio sul più bello, l’arrivo improvviso di Alonso e Ángela li interromperà, spezzando l’intimità e rimandando ancora una volta una risposta che entrambi temono e desiderano.