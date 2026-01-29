"Curro non è più un valletto, è mio figlio": con queste parole Alonso gelerà i De Lujan nelle prossime puntate de La Promessa e rivendicherà il suo legame con il ragazzo senza vergognarsene.

Le anticipazioni tv rivelano che Curro chiederà ad Alonso di restituirgli la dignità perduta con il ripudio e il marchese non sarà indifferente. Appena sarà a cena con la famiglia e il comandante, Alonso annuncerà che Curro non sarà più il valletto del palazzo.

Curro e Angela: un amore contrastato a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che dopo tanta sofferenza finalmente la ruota inizierà a girare per Curro.

Il ragazzo farà di tutto pur di stare con Angela, promessa sposa del perfido Lorenzo, eppure non sarà facile raggiungere il suo obiettivo. Curro arriverà persino a portare via la sua amata e per un breve periodo i due vivranno in un casolare lontano dal palazzo. Presto, però, i due innamorati si renderanno conto che dovranno affrontare la realtà e Curro e Angela torneranno a La Promessa dichiarando a tutti il loro amore. Leocadia non avrà nessuna intenzione di accettare la relazione di sua figlia con il valletto e Lorenzo non si arrenderà perché continuerà ad imporre le nozze. Angela sarà a dir poco disperata e in un momento di debolezza rimprovererà Curro perché a suo dire non fa abbastanza per proteggere il loro amore.

Dopo la discussione con la sua amata, il ragazzo deciderà di affrontare Alonso e con forza pretenderà di migliorare la sua condizione sociale.

L'annuncio inaspettato di Alonso alla famiglia De Lujan

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro sarà molto duro con suo padre: "Non voglio più essere un valletto", affermerà, "Devo riprendere il mio status e lo voglio adesso". Alonso proverà a ricordare a suo figlio che lui è dalla sua parte e ha dovuto declassarlo solo per farlo restare al palazzo. Curro, però, non si accontenterà più delle spiegazioni di Alonso e gli ricorderà anche l'amore che provava per sua madre. Le parole di Curro colpiranno a tal punto suo padre da fargli prendere una decisione che stupirà tutti.

Il marchese sceglierà un'importante cena di famiglia a cui assisterà anche il comandante per fare un annuncio importante. Quando Curro arriverà a tavola per servire i commensali, Alonso prenderà la parola: "Curro non è più un valletto", dirà, "Lui è mio figlio". Manuel e Angela saranno molto felici, soprattutto perché il marchese ricorderà con fierezza il suo legame con Curro. "Da domani Curro sarà il mio segretario personale", dirà Alonso mentre Lorenzo e Leocadia dovranno faticare per reprimere la rabbia.