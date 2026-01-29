Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Curro (Xavi Lock) farà alcune indagini sul suo strano incidente a cavallo. Il ragazzo deciderà di recarsi in una bisca per parlare con Basilio insieme ad Angela e Lope. In questa circostanza, la figlia di Leocadia vivrà momenti di paura quando verrà minacciata con un coltello dallo stalliere.

Curro indaga sulla sua caduta da cavallo

Tutto inizierà quando Curro avrà un incidente a cavallo. L'ex baronetto noterà che la sella era stata manomessa proprio per farlo cadere e fargli del male.

Intanto, il giovane con l'aiuto di Pia porterà avanti le sue indagini per dimostrare che qualcuno aveva tentato di ucciderlo. Molto presto Curro scoprirà che quel giorno lo stalliere Basilio aveva preso servizio a La Promessa. Il valletto penserà di farsi aiutare da Lope, non vendo dimestichezza nel gioco delle carte per avvicinarsi a Basilio, un frequentatore delle bische di poker. Curro convincerà il cuoco ad andare insieme a lui nella bisca. Pertanto, Lope chiederà un prestito a Vera mentre il valletto riceverà l'aiuto di Angela, che ruberà i risparmi di Leocadia.

Basilio minaccia Angela con un coltello davanti a Curro

Le anticipazioni rivelano che Angela pretenderà di seguire Curro, fingendosi di essere la fidanzata di Lope mentre lui assumerà la falsa identità di Lord Baskerville.

I tre ragazzi si esporranno ad un grave pericolo sopratutto quando Basilio arriverà a minacciare Angela con un coltello nel corso di una partita. Lo stalliera si renderà conto che i tre ragazzi lo stanno prendendo in giro e per questo li chiederà perché hanno insistito così tanto a giocare con lui. Curro deciderà di raccontare tutta la verità, chiedendogli se per caso era stato a lui a sabotargli la sella nel tentativo di ucciderlo. Basilio ammetterà le sue colpe ma non rivelerà il nome del mandante. La confessione a metà spiazzerà il fratello di Jana sopratutto quando lo stalliere gli rivelerà di aver avuto istruzioni da una gioielleria di cui non aveva mai sentito parlare.

Curro è stato ripudiato da Alonso su consiglio di Leocadia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a gennaio su Rete 4, Alonso ha ripudiato Curro su consiglio di Leocadia per non attirare le antipatie del Re di Spagna per i vari scandali provocati dalla famiglia. L'ex baronetto è rimasto alla tenuta come semplice valletto per poter indagare sulla morte della sorella Jana, sicuro che non sia stata Cruz a ucciderla e che sia in prigione da innocente. Pia ha deciso di aiutare Curro quando l'ha trovato a rovistare tra gli oggetti personali della marchesa.