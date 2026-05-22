Le trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 rivelano che Yildiz Yilmaz finirà nei guai con l'azienda quando deciderà di sponsorizzare la nuova attività di Zehra. I dirigenti dell'holding faranno causa alla sorella di Zeynep dopo averla licenziata insieme ad Emir e Caner.

Yildiz finisce nei guai con l'azienda per colpa di Zehra

Zehra inizierà a risparmiare in modo maniacale temendo di tornare nuovamente povera in seguito ai problemi finanziari avuti dal padre. La ragazza eviterà sia di andare dal parrucchiere che acquistare abiti nuovi.

La donna organizzerà poi una vendita online di cose a basso costo. Akin aiuterà Zehra a lanciare un marchio per la sua nuova attività imprenditoriale. La donna chiederà poi ad Yildiz di farle da sponsor con i suoi omogenizzati di mela coi quali è diventata ricca. La sorella di Zeynep si metterà nei guai, ignorando che l'azienda le impedisce di sponsorizzare i suoi prodotti in totale autonomia. Bulent si recherà a casa della donna per annunciarle il licenziamento quando su internet apparirà la sua sponsorizzazione per Zehra.

L'azienda licenzia Yilmaz insieme a Caner ed Emir

Le anticipazioni della serie tv rivelano che i dirigenti faranno causa ad Yildiz per mancato adempimento del contratto. Il licenziamento della donna verrà esteso anche a Caner, Emir e i suoi assistenti.

La sorella di Zeynep chiederà aiuto legale a Kaya, che però le dirà che è stata lei a sbagliare e che dovrà pagare una multa molto salata. Nonostante questo, l'avvocato assicurerà ad Yildiz che l'azienda non potrà portarle via i 5 milioni di euro della società gestita da Bulent. Ma Yilmaz combinerà un nuovo guaio quando dirà a Mert d'investire una parte del suo denaro. Il braccio destro di Kerim già coinvolto in altre truffe accetterà di dare dei consigli ad Yildiz dando l'impressione di imbrogliarla nonostante il categorico divieto di Kerim ad ingannarla.

Halitcan è stato ricoverato in ospedale

Nel frattempo, nelle ultime puntate di Forbidden Fruit andate in onda a fine maggio sui teleschermi di Canale 5, la morte di Nadir avvelenato da Sahika ha sconvolto gli equilibri.

Il pubblico ha scoperto che la darklady ha ereditato tutto l'impero dell'uomo visto che si era fatta sposare pochi giorni prima della sua morte. Ender ha voluto vederci più chiaro mentre Lila ha trovato un nuovo lavoro in università. Zehra ha iniziato a lavorare presso una libreria come commessa. Yildiz, invece, ha organizzato la festa per il primo dentino del figlio. Il bambino ha iniziato ad accusare una febbre elevatissima, tanto da essere stato ricoverato in ospedale.