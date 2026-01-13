Carlo Conti ha annunciato che Laura Pausini sarà la co‑conduttrice della 76ª edizione del Festival di Sanremo, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026 al Teatro Ariston. L’annuncio è arrivato durante l’edizione delle 20 del Tg1, dove Conti ha confermato che la cantautrice affiancherà la conduzione per tutte e cinque le serate della kermesse.

Un ritorno simbolico sul palco dell’Ariston

Per Laura Pausini si tratta di un ritorno significativo: è stata lanciata proprio a Sanremo nel 1993, vincendo la sezione Nuove Proposte con “La Solitudine”. Da allora è tornata più volte come superospite, ma questa sarà la prima volta in cui ricoprirà il ruolo di co‑conduttrice per l’intera durata del Festival.

Le parole di Conti e Pausini

Carlo Conti ha espresso gratitudine verso Pausini, definendola “un’artista e una donna forte, carismatica e divertente” e annunciando che ogni sera si alterneranno altri co‑conduttori e co‑conduttrici per animare il palco dell’Ariston. Pausini ha risposto con emozione, definendo Sanremo “il mio destino, il mio sorriso, la mia tentazione, la mia paura” e ricordando con commozione il suo debutto artistico proprio al Festival.

Contesto e rilevanza

La scelta di Pausini come co‑conduttrice rappresenta un momento simbolico per il Festival, che affida a una delle sue voci più amate un ruolo di primo piano. La sua presenza promette di unire memoria e novità, offrendo al pubblico un volto noto e apprezzato, capace di incarnare la storia e l’evoluzione del Festival.

Chi è Laura Pausini

Laura Pausini è una delle artiste italiane più riconosciute a livello internazionale. Ha venduto oltre 75 milioni di dischi, superato i 6 miliardi di streaming, vinto un Grammy Award, quattro Latin Grammy, un Golden Globe e ottenuto candidature agli Oscar e agli Emmy. Nel 2022 ha co‑condotto l’Eurovision Song Contest a Torino.

La sua nomina a co‑conduttrice di Sanremo 2026 segna un nuovo capitolo nella sua carriera, che continua a intrecciare musica, televisione e grandi eventi.