Federica Pellegrini e Matteo Giunta hanno annunciato il ritorno a casa della loro figlia Matilde, dopo un periodo di ricovero ospedaliero. La coppia ha condiviso sui social uno scatto in ascensore con la bambina tra le braccia, accompagnato dalla parola “Casa”, a indicare la fine di un momento difficile.

Il ritorno a casa di Matilde

La piccola Matilde, di due anni, era stata ricoverata in ospedale a causa di convulsioni febbrili, un episodio che aveva suscitato comprensibile preoccupazione nella famiglia. Il post condiviso sui social con la parola “Casa” ha segnato il momento del suo rientro, accolto con sollievo dai genitori e dai follower.

La replica di Giunta alla polemica social

Tra i commenti al post, un utente ha ironizzato sulla situazione, suggerendo un nuovo viaggio a Dubai. Matteo Giunta ha risposto con fermezza, fornendo le date precise per chiarire la cronologia degli eventi: “Siamo rientrati da Dubai il 7 gennaio, abbiamo riportato nostra figlia al nido il 13 gennaio, si è ammalata domenica 18 gennaio. È assurdo che debba scrivere queste cose ma d’altronde leggendo commenti del genere non posso fare altro. E mi fermo qui perché altrimenti mi danno del maleducato”. Con questa precisazione, Giunta ha voluto mettere fine a insinuazioni infondate e tutelare la verità dei fatti, replicando a tono a un commento ritenuto offensivo.