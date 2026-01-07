Mickey Rourke, celebre attore statunitense, è stato al centro dell'attenzione mediatica per una controversia legata al presunto mancato pagamento dell'affitto di un appartamento. Alcune fonti riportano che il proprietario dell'immobile starebbe valutando azioni legali per il recupero delle somme dovute.

La questione dell'arretrato

La vicenda nasce da un presunto debito accumulato nei confronti del locatore, relativo a diversi mesi di canone non corrisposto. In seguito a questa situazione, un'assistente del management di Rourke ha avviato una campagna di raccolta fondi online, senza che l'attore ne fosse direttamente coinvolto.

Successivamente, Mickey Rourke ha preso pubblicamente le distanze dall'iniziativa, definendola "umiliante" e dichiarando di non averla autorizzata.

Reazioni alla vicenda

La notizia della controversia ha suscitato attenzione tra i media e i fan dell'attore. Rourke ha chiarito la sua posizione, sottolineando di non aver richiesto personalmente alcuna raccolta fondi. Al momento, la vicenda resta oggetto di interesse mediatico, in attesa di ulteriori sviluppi o comunicazioni ufficiali da parte delle parti coinvolte.

La carriera di Mickey Rourke

Mickey Rourke è un attore e sceneggiatore statunitense, noto per le sue interpretazioni in film come 'The Wrestler', 'Sin City' e 'Nove settimane e mezzo'. Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e una candidatura all'Oscar. Rourke è considerato una figura di spicco nel mondo del cinema, grazie al suo stile recitativo intenso e alla sua personalità fuori dagli schemi.