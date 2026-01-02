Rai 1 si conferma leader della prima serata del primo gennaio. Il classico Disney “Biancaneve e i sette nani” ha conquistato 2.831.000 spettatori, con uno share del 15,9%. Canale 5 si è posizionata subito dietro, con il film in prima visione “Santocielo”, che ha raggiunto 2.255.000 spettatori e uno share del 15,5%. Su Rete 4, lo speciale di “Quarto Grado” dedicato alla tragedia di Crans-Montana ha interessato 1.251.000 spettatori (9%), mentre Italia 1 con “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” ha totalizzato 1.199.000 spettatori (7,6%). Rai 2, Rai 3, Nove, Tv8 e La7 hanno fatto registrare ascolti inferiori, con share tra il 2,2% e il 7%.

La sfida tra Rai 1 e Canale 5

La competizione tra Rai 1 e Canale 5 è stata particolarmente serrata. “Biancaneve e i sette nani” ha prevalso di poco, confermando il successo intramontabile dei classici Disney, anche durante le festività. Il film di Ficarra e Picone su Canale 5 ha comunque ottenuto un risultato notevole, attestandosi a poca distanza dalla rete pubblica.

Ascolti in access prime time

Oltre alla prima serata, anche l’access prime time ha visto una competizione vivace. Su Canale 5, “La ruota della fortuna” ha attirato 5.227.000 spettatori (26,5%), mentre su Rai 1 “Affari tuoi” ha raggiunto 4.630.000 spettatori (23,4%). Questo dimostra la capacità di entrambe le reti di coinvolgere il pubblico anche nelle fasce orarie che precedono la prima serata.