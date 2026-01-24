È sicuramente il volto più dirompente della televisione italiana in questo momento. Samira Lui, 27 anni, co-conduttrice insieme a Gerry Scotti ne "La Ruota della Fortuna", vincente game show in onda su Canale 5, dagli esordi nel ruolo secondario di "professoressa" nel quiz "L'Eredità" su Rai 1 ad oggi si sta prendendo sempre più spazio tanto da iniziare a far pensare che possa essere pronta per avere un programma tutto suo e quel programma potrebbe essere proprio il revival di Ok, il prezzo è giusto.

I complimenti di Iva Zanicchi e Gerry Scotti

Samira Lui durante le puntate de "La Ruota della Fortuna" ha ricevuto da parte di Gerry Scotti sempre una certa attenzione e moltissimi complimenti, naturalmente i più sono dedicati alla sua bellezza ma molto spesso Scotti l'ha menzionata anche per la sua bravura e puntualità.

Nella puntata di mercoledì 21 gennaio il conduttore, subito dopo la discesa dalla scala fa ripetere alla valletta il complimeto che lui le ha rivolto dietro le quinte: "Mi ha detto che sembro la Venere di Milo. Esagerato , grazie". Lui poi ha precisato: "Nei film degli anni '50 quando volevano far vedere una divinità greca o romana mettevano un abitino come questo. Lei è la nostra Dea della Fortuna".

Ma i complimenti più rilevanti arrivano da Iva Zanicchi, storica conduttrice del format "Ok il Prezzo è Giusto?" per tredici anni, che, intervistata sul settimanale "Oggi" proprio sull'ipotesi che la conduttrice possa essere candidata per la conduzione della nuova edizione del programma nel 2026.

Senza mezzi termini la definisce pronta e matura ma non solo, considerando l'impatto immediato avuto con il grande pubblico dice di essere certa che Samira Lui tratterebbe bene il suo ex programma. Una candidatura e un messaggio a Mediaset molto chiaro e forte. Sarà Samira Lui a condurre la nuova edizione di "Ok il Prezzo è Giusto?".

Tra prudenza, stima e complimenti trasversali il messaggio è chiaro, Samira Lui è pronta per spiccare il volo e oggi non è più solo una spalla televisiva. Non ci resta che seguirla e vedere quando capiterà la sua grande occasione.

Chi è Samira Lui?

Nata a San Daniele del Friuli il 6 marzo 1998 da madre italiana e padre senegalese, che non ha mai potuto conoscere, è cresciuta con la mamma a Colloredo di Monte Albano vicino a Udine.

All'età di 15 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Blumare ma successivamente, dopo aver preso il diploma di geometra si è trasferita a Milano proprio per sfruttare le molteplici opportunità che poteva offrirgli il capoluogo lombardo sia nel mondo dello spettacolo che nelle prospettive lavorative legate agli studi.

Tuttavia la sua bellezza non è passata inosservata e Samira Lui nel 2017 è arrivata terza al concorso di Miss Italia e nel 2021 viene notata e inserita nel cast di "L'eredità" con il ruolo secondario di professoressa, sostituendo Sara Arfaoui, e per due stagioni resta nel quiz show di Rai 1 condotto in quel momento da Flavio Insinna. Tra gli autori del programma c'è Carlo Conti che lo stesso anno poi non comparirà più nemmeno tra essi, tuttavia nota e apprezza talmente Samira Lui che l'ha voluta poi nella cerimonia di premiazione dei David di Donatello nel 2022.

Da questo momento in poi per Samira Lui è stato un crescendo di partecipazioni e ruoli, da "Tale e Quale Show" a "Il Grande Fratello" per finire come soubrette e co-conduttrice di Gerry Scotti ne "La Ruota ella Fortuna".

Nella vita privata, sempre a Milano dove ormai vive stabilmente, è rimasta una ragazza con i piedi per terra e molto semplice. Convive con il suo fidanzato Luigi Punzo e dimora in un appartamento che non ama esibire, a differenza di molte sue colleghe, preservandolo come una comfort zone solo sua lontana dallo stress e dal caos delle giornate frenetiche di riprese e shooting. Un ambiente moderno, caldo che riflette il suo carattere e racconta della storia d'amore che sta vivendo con il fidanzato.

Samira Lui e Luigi Punzo si sono incontrati durante una vacanza a Formentera quando lei aveva appena vent'anni e da allora non si sono più lasciati. Lui, modello e luxury concierge impegnatissimo, soprattutto nei mesi estivi dove spesso deve recarsi per lunghi periodi in Spagna, lei con le riprese del programma e i vari impegni che si accavallano (sarà per esempio la madrina del Carnevale a Santarcangelo di Romagna) sono sempre riusciti a restare a distanza, condividere la casa e ritrovarsi sempre formando una delle coppie più belle dello star system.