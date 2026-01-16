Belen Rodriguez ha condiviso sui social media di aver trascorso una settimana difficile, costretta a letto per tre giorni a causa di febbre alta e tosse persistente. "Mi sono ripresa ora, ma sono stata con 39 di febbre, tosse, completamente ko", ha spiegato la showgirl argentina, aggiungendo che molti suoi amici stanno vivendo la stessa situazione. Ha poi aggiunto: "Sono una di quelle persone che pensa che dopo il vaccino ci sentiamo tutti un po’ così…". Il suo unico sollievo è arrivato grazie a una flebo di vitamine che le ha restituito energia, un rimedio che ha consigliato vivamente.

La notizia è stata diffusa il 16 gennaio 2026.

Il malessere e il contesto influenzale

Il racconto di Belen si inserisce in un contesto più ampio di malesseri influenzali che stanno colpendo molte persone. La febbre alta e la tosse persistente sono sintomi comuni dell’influenza stagionale, che si è diffusa nelle ultime settimane. In questo scenario, il suo malessere non appare isolato, ma parte di un quadro più ampio di condizioni influenzali diffuse.

Il commento sul vaccino e le reazioni del web

Il riferimento al vaccino ha generato diverse reazioni. Alcuni follower hanno espresso solidarietà, condividendo esperienze simili; altri, invece, hanno suggerito che l’influenza stagionale potrebbe essere la causa principale del malessere, e non il vaccino.

In ogni caso, Belen ha scelto di condividere la sua esperienza in modo diretto.

Al momento non ci sono conferme indipendenti che colleghino il malessere di Belen al vaccino. Tuttavia, il suo racconto offre uno spaccato personale su come alcune persone interpretano il proprio stato di salute dopo la vaccinazione.

Un messaggio di cura di sé

Il gesto di condividere la propria fragilità ha un valore comunicativo: mostra una figura pubblica che non nasconde il proprio stato di salute e che suggerisce un rimedio semplice ma efficace, come una flebo vitaminica, per ritrovare forza. Questo approccio può essere interpretato come un invito a prendersi cura di sé, anche nei momenti di difficoltà. Resta, in ogni caso, un racconto personale che riflette una percezione soggettiva del proprio benessere.