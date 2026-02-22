Fabio Fazio torna in onda domenica 22 febbraio con una nuova puntata di ‘Che tempo che fa’, in diretta dalle 19.30 sul NOVE e in streaming su discovery+. A due giorni dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, il conduttore ospita Carlo Conti, direttore artistico e conduttore della kermesse, per anticipazioni e riflessioni sul suo imminente impegno televisivo.

Un salotto tra spettacolo, cultura e attualità

La serata si arricchisce con la presenza di Enrico Brignano, impegnato nei teatri italiani con lo spettacolo ‘Bello di Mamma’, e di Umberto Tozzi, che celebra i suoi cinquant’anni di carriera con ‘L’Ultima Notte Rosa – The Final Show’, annunciato come la sua ultima tournée prima del ritiro.

A completare il quadro, ospiti del mondo della cultura e dell’informazione: lo scrittore Paolo Giordano, il virologo Roberto Burioni, gli ex magistrati Antonio Di Pietro e Gherardo Colombo, e firme del giornalismo come Ferruccio de Bortoli, Francesco Costa, Massimo Giannini, Cecilia Sala e Marco Varvello.

Il Tavolo: musica, sport e ironia

La puntata si chiude con il tradizionale ‘Tavolo’, animato da un gruppo eterogeneo di ospiti: Michele Zarrillo, pronto a tornare in tour con ‘1996 – 2026 L’elefante e la farfalla’; la leggenda dello sci Gustav Thöni, autore del libro ‘Una scia nel bianco. La mia vita in pista, dalla Valanga Azzurra al mito’; e volti noti come Francesco Antonio Migliazza, Nino Frassica, Mara Maionchi, Paolo Rossi, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Orietta Berti, Ubaldo Pantani, Cristiano Malgioglio, Francesco Paolantoni e Giucas Casella.

La puntata promette un mix equilibrato di intrattenimento, approfondimento e leggerezza, confermando il talk di Fazio come uno degli appuntamenti più attesi della domenica sera.