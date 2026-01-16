Le nuove puntate di Beautiful, in onda su Canale 5 alle 13:40 da lunedì 19 a sabato 24 gennaio, promettono colpi di scena destinati a sconvolgere per sempre gli equilibri della famiglia Forrester. Al centro della narrazione la clamorosa rivelazione che Sheila è ancora viva: un segreto che getta Hope, Steffy e Finn in un turbine di emozioni contrastanti. Mentre Deacon sogna un futuro felice al fianco di Sheila, la tensione in casa Forrester sale alle stelle quando la verità sulla morte di Sugar viene a galla. Steffy si ritrova devastata dall’idea di non aver mai realmente eliminato la sua più temuta nemica, e la minaccia di Sheila torna a incombere su di lei e sui suoi figli.

Nel frattempo, Li si trova faccia a faccia con Sheila in ospedale, scatenando una crisi carica di odio e paura.

Steffy scopre che la donna uccisa non era Sheila: la paura torna nella sua vita

La settimana si apre con un vero terremoto emotivo per Steffy. Dopo aver creduto di aver eliminato per sempre la minaccia rappresentata da Sheila, la giovane Forrester si trova davanti a una verità insostenibile: la donna che ha pugnalato non era affatto la sua suocera, bensì Sugar, una sua sosia perfetta. Finn, con fatica, spiega a Steffy che la differenza tra le due donne era un dettaglio fisico – un dito del piede in meno, caratteristica appartenente solo a Sheila – e che Sugar aveva preso il suo posto.

Steffy, incredula e disperata, si sente nuovamente vulnerabile. Il pensiero che Sheila possa ricominciare a perseguitarla, come ha fatto per anni, la getta in uno stato di ansia profonda, temendo per la sicurezza dei suoi figli e per la tranquillità della sua famiglia. Al contrario, Finn non riesce a nascondere una certa gioia nel sapere che la madre biologica sia ancora viva, creando una frattura emotiva insanabile tra lui e Steffy.

Sheila trionfa e affronta Li: la vendetta è ancora nell’aria

Mentre la famiglia Forrester cerca di metabolizzare la nuova realtà, Sheila si gode la sua rinascita. Tornata al fianco di Deacon, la donna si lascia andare a momenti di felicità e si abbandona anche a progetti per il futuro, nonostante il suo precario stato di salute dopo settimane di prigionia.

L’incontro con Li in ospedale è uno dei punti più alti della settimana: Li, osservando i piedi della paziente misteriosa, si rende conto che Sheila è ancora viva e la reazione è violentissima. In preda a una crisi isterica, Li minaccia di mettere fine alla vita della sua storica rivale, ma Sheila, divertita e sicura di sé, sfida apertamente la dottoressa. Questo confronto accende vecchi rancori e lascia presagire nuovi scontri senza esclusione di colpi. Intanto Deacon cerca di convincere Sheila a farsi curare, preoccupato per le sue condizioni, ma la donna sembra già pronta a tornare all’attacco.

Hope sconvolge Liam e Ridge con la verità su Sheila

Parallelamente, Hope vive momenti di grande confusione.

Dopo aver scoperto la verità su Sheila a casa di Deacon, la giovane si rifugia alla Forrester dove trova Liam e Ridge, ignari di tutto. È proprio Hope a doverli mettere al corrente della sconvolgente realtà: Sheila non è morta, tutto era stato orchestrato da Sugar. Ridge fatica a crederle e la rimprovera per non aver insistito nel convincere Deacon che Sheila fosse morta davvero, mentre Liam resta spiazzato dal ruolo di Sugar in tutta la vicenda, di cui non sapeva nulla. Hope, tra le lacrime, racconta ogni dettaglio, cercando di aiutare i due uomini ad accettare l’inaccettabile. Nel frattempo, la sua mente resta annebbiata dallo shock e dalla paura di ciò che il ritorno di Sheila potrebbe significare per tutti loro.

Nella puntata precedente di Beautiful

Nell’episodio trasmesso sabato 17 gennaio, Hope ha appena scoperto che Sheila era ancora viva e ne aveva parlato a cuore aperto con Finn. Il medico, colmo di gioia per il ritorno della madre biologica, ha confidato a Hope il suo desiderio che anche Steffy potesse accettare questa nuova realtà. Hope, però, lo ha invitato alla prudenza, consapevole di quanto Steffy detestasse Sheila e di quanto sarebbe stato difficile per lei accettare qualsiasi forma di riconciliazione. Intanto Steffy, ancora ignara della verità, ha trovato conforto nell’amicizia di Liam, ringraziandolo per il sostegno. Sul fronte di Deacon e Sheila, la passione era esplosa: i due, finalmente insieme, avevano deciso di suggellare il loro amore con una proposta di matrimonio, pronti ad affrontare il futuro fianco a fianco.