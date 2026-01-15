Il celebre TG satirico ideato da Antonio Ricci, Striscia la Notizia, torna in onda su Canale 5 a partire da giovedì 22 gennaio con cinque appuntamenti in prima serata. Alla conduzione ritroviamo i volti storici di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, protagonisti di una formula che unisce satira e inchiesta, pensata per adattarsi al nuovo orario serale.

Il ritorno in prima serata

La nuova edizione è stata concepita appositamente per il prime time, con l’obiettivo di valorizzare il mix tra satira e inchiesta che ha decretato il successo del programma.

L’approdo in prima serata potrebbe favorire l’inserimento di momenti più vicini al varietà, pur mantenendo l’ironia che da sempre contraddistingue il format.

Attesa per la presentazione

La presentazione ufficiale della nuova edizione è prevista per venerdì, ma al momento i dettagli restano riservati. Non sono state diffuse ulteriori informazioni sul contenuto delle puntate o sugli eventuali cambiamenti rispetto al passato.

Il contesto

La scelta di riportare Striscia la Notizia in prima serata segue un periodo di assenza dal palinsesto serale, durante il quale il programma era stato sostituito nella fascia dell’access prime time da altri format. Il ritorno con Greggio e Iacchetti rappresenta un tentativo di rilancio affidato alla coppia storica, già protagonista in diverse stagioni precedenti.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti formano una delle coppie più longeve e riconoscibili della televisione italiana. Greggio è presente fin dalla prima edizione del programma, andata in onda nel 1988, mentre Iacchetti si è unito al cast a partire dagli anni novanta. Insieme hanno guidato numerose stagioni, diventando simboli del TG satirico.

La loro presenza alla guida di questa nuova edizione conferma la volontà di Mediaset di puntare su un’identità consolidata per affrontare la sfida del prime time.