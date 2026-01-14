Pier Silvio Berlusconi ha celebrato il trentaquattresimo anniversario del TG5, sottolineando l'importanza e l'autorevolezza del telegiornale Mediaset. Durante l'evento, tenutosi il 14 gennaio 2026, l'amministratore delegato ha evidenziato come il TG5 rappresenti “un esempio di tempismo e autorevolezza”, ponendo l'accento sul ruolo centrale che il notiziario ha avuto nell'informazione italiana dagli anni Novanta fino a oggi.

Berlusconi ha ricordato il contributo di Enrico Mentana, che ha guidato la trasmissione nei primi anni e ne ha segnato profondamente lo stile, ma anche quello dei tanti giornalisti, cameramen, tecnici e professionisti che hanno permesso al TG5 di distinguersi: “È la conferma di un modello che ha saputo adattarsi ai tempi, raccontando i fatti con tempestività senza mai sacrificare la credibilità”, ha dichiarato Berlusconi.

Il TG5 è stata la prima testata italiana del servizio privato a presentare un'informazione generalista concorrente delle reti pubbliche, inaugurato il 13 gennaio 1992.

Il TG5: evoluzione nel panorama televisivo

La storia del TG5 riflette le trasformazioni del sistema dell'informazione in Italia. Nato nel gennaio 1992 come primo telegiornale generalista su una emittente privata, il TG5 è stato diretto per quasi un decennio da Enrico Mentana e ha consolidato la propria posizione grazie a nuovi linguaggi, più attenti all'attualità e ai cambiamenti sociali.

Il TG5 mantiene una posizione di rilievo tra i notiziari nazionali, raggiungendo quotidianamente milioni di spettatori. La struttura della redazione, organizzata per aree tematiche, e la presenza di rubriche di approfondimento, ha consentito al TG5 di rinnovare costantemente la propria identità e di dialogare con un pubblico vasto e diversificato.

Memoria storica e innovazione nel telegiornale

Dalla sua nascita, il TG5 ha contribuito a formare una nuova generazione di giornalisti. Diversi conduttori e inviati hanno poi ricoperto ruoli chiave nell'informazione televisiva italiana. La testata ha saputo documentare gli eventi principali della storia recente: dalla cronaca politica alle emergenze nazionali, dalle grandi pagine dello sport alle questioni internazionali.

La linea editoriale, come sottolineato dallo stesso Berlusconi in occasione del trentaquattresimo anniversario, è rimasta fedele all'obiettivo di “raccontare i fatti senza pregiudizi”, mentre la capacità di rinnovarsi ha permesso di mantenere un forte legame con il pubblico anche nell'era digitale. La sede storica del TG5 si trova a Cologno Monzese, all'interno del centro di produzione Mediaset, uno dei poli televisivi più moderni del Paese.