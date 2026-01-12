Nel pomeriggio di lunedì 12 gennaio sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne, che verranno proposte a breve su Canale 5. Dalle anticipazioni pubblicate sui social ufficiali del programma emerge che Cristiana ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo Ernesto. La scena si è chiusa con il tradizionale momento romantico dei petali rossi che hanno avvolto la coppia. Per Federico, invece, la registrazione si è rivelata amara: la tronista non ha ricambiato le sue aspettative e il suo percorso si è interrotto senza il lieto fine sperato.

Cristiana non lascia il programma con Federico e si fidanza con Ernesto

Durante la registrazione del 12 gennaio, Cristiana ha messo un punto al suo percorso sul trono con una decisione che ha spiazzato molti. Dopo settimane fatte di dubbi, chiarimenti e momenti intensi, la tronista ha scelto di iniziare una storia con Ernesto, mostrando di voler trasformare in realtà ciò che era nato davanti alle telecamere. La scelta, maturata dopo un lungo confronto interiore, ha però lasciato Federico deluso: per lui la puntata si è conclusa con un inevitabile senso di amarezza.

Cristiana ed Ernesto lasciano Uomini e Donne insieme

Il percorso di Cristiana all’interno del programma di Maria De Filippi è stato un susseguirsi di dubbi, chiarimenti e momenti carichi di emozione, che hanno segnato le sue uscite con i vari corteggiatori.

Sin dalle prime puntate, la tronista, speaker radiofonica e dal carattere deciso, aveva instaurato un legame particolare sia con Ernesto sia con Federico, due personalità opposte che l’hanno messa più volte alla prova. Quando si è arrivati alla registrazione del 12 gennaio, però, ogni incertezza si è sciolta: Cristiana ha scelto di proseguire fuori dallo studio con Ernesto. La coppia ha lasciato il programma avvolta dall’immancabile pioggia di petali rossi, simbolo del lieto fine del trono.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha discusso con Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, trasmesse su Canale 5, Mario Lenti è finito al centro studio per un confronto con Gemma Galgani e Maria.

Con quest’ultima il cavaliere pugliese si è scambiato un bacio durante un’uscita serale, mentre con la dama torinese c’è stato soltanto un ballo. Gemma, dal canto suo, ha pensato che Mario si fosse riavvicinato a lei solo ed esclusivamente per ottenere visibilità all’interno delle dinamiche del programma. Nel frattempo è nata una discussione, durante la quale il signor Lenti è stato criticato anche dagli opinionisti, che hanno giudicato negativamente il suo comportamento. Inoltre, nelle recenti puntate andate in onda, sono tornati in studio anche Cinzia e Rocco, ma separati. I due ex protagonisti del parterre over, infatti, avevano lasciato la trasmissione insieme qualche settimana prima, ma la loro relazione non è decollata.

Mentre Cinzia è rimasta in studio per cercare nuovamente l’amore, Rocco ha deciso di lasciare il programma di Maria De Filippi. Spazio infine alle vicende del trono classico, con i percorsi di Flavio, Ciro, Sara e Cristiana, che sono proseguiti con le esterne insieme ai rispettivi pretendenti.