Oggi, 12 gennaio, si è svolta una registrazione di Uomini e donne che i fan aspettavano da più di una settimana. Le anticipazioni che sono apparse sulle pagine social del programma alla fine delle riprese, infatti, svelano come si è concluso il percorso di Cristiana Anania. Dopo quattro mesi di frequentazione sotto i riflettori, la tronista ha scelto Ernesto Passaro e lui le ha risposto di "sì"; epilogo amaro, invece, per l'altro corteggiatore Federico Cotugno.

La fine del trono di Cristiana

Il 12 gennaio si sono svolte le riprese di una puntata di Uomini e donne che il pubblico vedrà in tv tra qualche settimana, ma sul web stanno già circolando le anticipazioni di quello che è successo.

Gran parte del tempo a disposizione è stato dedicato all'ultimo atto del trono di Cristiana: dopo circa quattro mesi di percorso, questo lunedì la 23enne di Palermo ha fatto la sua scelta.

Stando agli spoiler che sono trapelati al termine della registrazione, la tronista si è dichiarata a Ernesto: dopo un emozionante faccia a faccia al centro dello studio, i due hanno ballato insieme sotto una cascata di petali rossi e poi sono andati via mano nella mano.

Delusione, invece, per Federico, al quale la giovane ha detto di "no" alla fine di una conoscenza altalenante ma sincera da parte di entrambi.

Due scelte in arrivo su Canale 5

La seconda parte dell'edizione 2025/2026 di Uomini e donne è cominciata da alcuni giorni, ma sono già tanti i colpi di scena che il cast ha in serbo per i telespettatori.

Questa settimana (dal 12 al 16 gennaio), per esempio, dovrebbe andare in onda la scelta di Flavio: il fidanzamento tra il tronista e Nicole è avvenuto a metà dicembre, ma sarà trasmesso su Canale 5 dopo circa un mese a causa del lungo stop per le vacanze di Natale.

L'epilogo del trono di Cristiana, invece, c'è stato in queste ore e il pubblico dovrebbe vederlo in tv all'inizio di febbraio.

Come va tra Flavio e Nicole fuori dagli studi di Uomini e donne

Risalgono a circa un mese fa le anticipazioni sulla fine del percorso di Flavio a Uomini e donne: il 15 dicembre scorso, infatti, l'ex tentatore ha scelto Nicole e con lei ha lasciato la trasmissione.

Nel rispetto del regolamento del dating-show, i due ragazzi non possono farsi vedere insieme finché non va in onda la puntata in cui si sono fidanzati.

Stando alle indiscrezioni del web, il tronista e la corteggiatrice si starebbero vivendo lontano dai riflettori e la loro intesa sarebbe cresciuta fuori dagli studi Elios.