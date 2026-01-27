Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole in programma dal 9 al 13 febbraio su Rai 3 rivelano che Eduardo si ritroverà a portare a termine un importante furto che, tuttavia, avrà delle conseguenze inaspettate sulla sua vita al punto da costringerlo a prendere una decisione che si preannuncia drastica.
Mariella e Sasà, invece, si metteranno all'opera per cercare di far cambiare vita a Bice e permetterle di ritrovare la serenità al fianco di un nuovo uomo.
Eduardo prende una decisione drastica: anticipazioni Un posto al sole 9-13 febbraio
Eduardo tornerà alla sua vecchia vita e, nel corso dei prossimi episodi della soap opera, porterà a compimento un importante furto all'interno di una villetta che gli farà vivere un momento di profonda esaltazione anche nel suo rapporto con Stella.
Successivamente, però, Eduardo comincerà a cambiare idea nei confronti della donna, al punto da scaturire la sua furia.
Stella, infatti, amareggiata dalla freddezza di Sabbiese deciderà di compiere un vero e proprio colpo di testa inaspettato che finirà per mettere in discussione la stabilità familiare dell'uomo.
Eduardo si ritroverà messo alle strette e, a quel punto, per evitare di arrivare a una rottura dolorosa con la sua compagna, finirà per prendere una decisione che si preannuncia drastica e del tutto clamorosa legata al suo futuro sentimentale.
Roberto Ferri affronta Michele nei prossimi episodi di Un posto al sole
Le anticipazioni dei nuovi episodi di Un posto al sole previsti dal 9 al 13 febbraio in prima visione assoluta, inoltre, rivelano che Roberto si ritroverà a fare i conti con l'aut-aut da parte di Michele in merito alla sua proposta di prendere in mano le redini della radio.
E, a quel punto, il ricco Ferri comincerà a riflettere anche su quello che sembra essere il destino e il futuro della sua Radio Golfo 99.
Mariella e Sasà, invece, continueranno a essere concentrati sulle vicende di Bice: i due decideranno di escogitare un piano affinché la donna possa conoscere un nuovo uomo e lasciarsi andare.
Spazio anche alle vicende di Eleanor che, nelle prossime puntate della soap, continuerà a tenere banco con il suo mistero.