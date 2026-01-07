Nella terza stagione di Forbidden Fruit, Yildiz spiazzerà Halit Argun chiedendogli il divorzio, per mettere fine alle continue macchinazioni di Şahika, determinata a sposare suo marito.

Sahika scambia il figlio di Halit e Yildiz

Dopo un salto temporale, Halit si fidanzerà con Sahika, la sorella di Kaya, e vorrà sposarla, con la convinzione che la moglie Yildiz sia deceduta. In realtà, quest’ultima sparirà per portare avanti la sua gravidanza in segreto, ma deciderà di farsi viva, appena stringerà un’alleanza con un ex nemica. Si tratta di Ender, che verrà creduta morta da tutti, mentre invece sarà sopravvissuta, dopo essere stata spinta nelle acque del Bosforo da Yigit, il figlio abbandonato alla nascita in passato.

Appena Ender le dirà di aver bisogno del suo aiuto per mettere fuori gioco Sahika, Yildiz annuncerà ad Halit di aspettare un figlio da lui e di essere vicina al parto. Yildiz rovinerà la festa di fidanzamento del marito, che per essere certo della sua paternità, vorrà sottoporre il nascituro al test di DNA.

Appena il piccolo Halitcan verrà al mondo, Sahika lo farà scambiare con un altro bambino. Ben presto, Yildiz scoprirà che il suo vero figlio è stato affidato a un’altra coppia in partenza per l’Australia, e si ricongiungerà con lui grazie ad Halit. A quel punto, convinta che sia stata Sahika a separarla dal suo bambino, Yildiz non accetterà la proposta di Halit di tornare a vivere con lui, quando le farà presente di non voler lasciare la nuova fidanzata.

Sahika fa credere ad Halit che ci sia del tenero tra Yildiz e Erim

Inoltre, al termine della festa di circoncisione di Halitcan, Yildiz mostrerà al marito i documenti per il divorzio. Prima di dare una risposta a Yildiz, Halit si sfogherà con il suo avvocato, dicendogli di essere stato sempre lui a lasciare le sue precedenti mogli.

A quel punto, Sahika farà credere ad Halit che Yildiz si è trasferita da Erim dopo il parto, poiché non sono solo amici. In seguito, Sahika convincerà Erim a far venire Yildiz a casa sua in piena notte, per darle dei consigli sull’atteggiamento da avere prima dell’udienza. L’ennesimo piano di Sahika non andrà a buon fine, poiché quando Halit busserà alla porta di Erim, Yildiz sarà anche in compagnia della figliastra Lila e della madre Asuman.

Riepilogo: Yildiz ha fatto entrare in crisi Ender

Di recente, Ender è entrata in crisi, appena Yildiz l’ha provocata sul suo rapporto con Kaya. Poco dopo, Ender ha affrontato l’ex Kaya, temendo che la sua rivale abbia scoperto la verità sulla loro relazione passata, ma l’uomo le ha assicurato di non aver parlato con nessuno. Infine, tra le lacrime, Ender ha rivelato al fratello Caner di aver abbandonato un figlio segreto ben 23 anni fa.