Gennaio non è stato un mese molto positivo per alcune coppie di Uomini e donne: nelle ultime settimane, infatti, due storie d'amore sono finite ed entrambe avevano come protagonisti dame e cavalieri del trono Over. Maurizio Rocchi ha ufficializzato la rottura con Cristina Castiglione sui social, invece l'addio tra Giovanni Siciliano e Francesca Cruciani è stato svelato da Lorenzo Pugnaloni.

Due storie d'amore al capolinea

Nell'ultimo periodo diversi protagonisti del trono Over di Uomini e donne si sono detti addio.

Maurizio ha deciso di annunciare la fine della storia d'amore con Cristina su Instagram, dove ha anche spiegato che la relazione si è conclusa a causa di divergenze caratteriali incolmabili.

I due sono stati insieme più di un anno, facevano progetti importanti ma di recente hanno raggiunto la consapevolezza che non sono fatti l'uno per l'altra.

"L'amore e i sentimenti sono stati autentici, ma i nostri caratteri sono incompatibili"; ha scritto l'ormai ex cavaliere del dating-show sul suo profilo social.

Il silenzio di Francesca e Giovanni

La fine della storia d'amore tra Giovanni e Francesca, invece, è stata annunciata da Lorenzo Pugnaloni tramite i suoi canali social.

L'esperto di gossip, infatti, ha informato fan e curiosi del fatto che sarebbe stato il cavaliere di Uomini e donne a prendere la decisione di chiudere la relazione dopo aver capito che il suo sentimento non sarebbe forte come quello della compagna.

I diretti interessati, però, non si sono ancora esposti su questo argomento e c'è chi pensa che potrebbero farlo in studio durante una faccia a faccia post rottura.

Le date delle prossime registrazioni di Uomini e donne

In queste ore Lorenzo Pugnaloni ha anche svelato quando ci saranno le prossime registrazioni di Uomini e donne.

Dame, cavalieri e tronisti si ritroveranno in studio martedì 27 e mercoledì 28 gennaio (slitta di 24 ore il consueto appuntamento con le riprese del lunedì) per raccontare come si sono evolute le loro frequentazioni negli ultimi giorni.

Agli Elios potrebbero tornare i protagonisti che si sono lasciati di recente, magari per confrontarsi sui motivi che li hanno allontanati definitivamente.