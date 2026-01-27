L'avventura di Marco Veneselli a Uomini e donne si è conclusa un paio di settimane fa, ma soltanto lunedì scorso è andata in onda l'ultima puntata alla quale ha partecipato. Il ragazzo sembra aver reagito molto bene alla fine della conoscenza con Sara Gaudenzi, tant'è che il 27 gennaio ha pubblicato su Instagram una serie di suoi scatti in Thailandia tra sorrisi e totale relax.

Le prima parole di Marco sui social

La conoscenza tra Marco e Sara è finita qualche settimana fa ed entrambi hanno già voltato pagina: la tronista sta ancora cercando l'anima gemella a Uomini e donne, il corteggiatore ha ripreso la sua vita lontano dalle telecamere.

Oggi, 27 gennaio, il giovane è anche riapparso sui social con un post che ha svelato come sta ad una decina di giorni di distanza dalla sua ultima apparizione agli studi Elios.

"Sorridere è bellissimo", ha scritto il ragazzo sotto alle foto che ha pubblicato di una vacanza a Phi Phi Island, in Thailandia.

Marco, dunque, si è mostrato sereno e rilassato dopo la fine della sua breve ma intensa esperienza nel dating-show di Canale 5.

La nostalgia dei fan di Uomini e donne

L'autoeliminazione di Marco è stata trasmessa in tv il 26 gennaio, ma è avvenuta subito dopo le feste ed è stata un fulmine a ciel sereno per tutti.

Tra i fan di Uomini e donne, infatti, c'è ancora chi non accetta la fine della conoscenza tra il ragazzo e Sara, e per questo motivo spera in un ennesimo colpo di scena nelle prossime registrazioni.

"Rivedo i loro video e mi dispero", "Questi due non li supererò mai", "Sto soffrendo troppo", "Si devono vergognare per non averci dato la ship che volevamo dall'inizio", "Il nostro delirio è stato bello finché è durato", "Non li perdonerò mai", "Tra loro ha vinto l'orgoglio", si legge su X in questi giorni.

Sara riparte da Simone e nuovi corteggiatori

Accantonate le conoscenze con Marco e Jakub, Sara ha provato a salvare il suo trono chiedendo alla redazione di poter uscire in esterna con altri ragazzi.

Nelle prossime registrazioni di Uomini e donne, dunque, la tronista proverà a capire se potrà concludere il proprio percorso facendo la scelta (tra Simone e i nuovi corteggiatori) oppure se sarà costretta ad andare via come è arrivata, cioè da sola.