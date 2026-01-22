L'infatuazione di Gemma Galgani nei confronti di Mario Lenti è l'argomento più gettonato tra i fan di Uomini e donne, ma anche una vecchia conoscenza del programma ha voluto dire la sua in merito. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Giorgio Manetti ha bocciato il comportamento insistente della dama e ha detto che secondo lui non cercherebbe davvero l'amore, anzi le piacerebbe solo stare davanti alle telecamere.

Le frecciatine a distanza di Giorgio

In questi giorni è stata pubblicata l'intervista che Giorgio ha rilasciato a Lorenzo Pugnaloni, una lunga chiacchierata in cui si è parlato dell'incontro tra l'imprenditore e Alfonso Signorini quando era in lizza per un posto nel cast del Grande Fratello Vip e anche di quanto sarebbe stato vicino a partecipare all'Isola dei famosi in almeno due edizioni.

Manetti, però, non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto un parere sulla cotta che Gemma si è presa per Mario, un sentimento che ha ammesso di provare sia a Uomini e donne che a Verissimo.

"Lui è sempre stato chiaro dicendo che la vede solo come un'amica, perché insiste? Ma c'è davvero ancora qualcuno che crede che cerca l'amore? Sta lì da 17 anni, ormai racconta solo favole. Le piace girare gli studi tv, stare al centro dell'attenzione e raccontare storie", ha dichiarato l'ex cavaliere di recente.

La relazione vissuta a Uomini e donne

Giorgio ha anche ricordato la tormentata storia che ha vissuto con Gemma quando tutti e due erano nel cast di Uomini e donne, un rapporto che lui oggi descrive come altalenante ma sincero da parte di entrambi.

"Sono sempre stato chiaro con lei e con le signore che venivano a corteggiarmi, non ero innamorato ma la frequentavo con piacere. Ora è un'altra persona", ha dichiarato Manetti.

Nessun ritorno nel parterre

In quest'intervista Giorgio ha criticato la piega che ha preso il programma negli ultimi anni, a partire dai personaggi del cast.

"C'è poca verità, la maggior parte di loro vanno lì per visibilità. In passato non era così", ha spiegato l'imprenditore quando ha parlato del motivo per il quale non è mai tornato a Uomini e donne per provare a rimettersi in gioco come hanno fatto tanti altri volti storici del trono Over.