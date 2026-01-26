Le anticipazioni di Forbidden Fruit annunciano una gravidanza destinata a creare scalpore. Nelle puntate che verranno trasmesse da lunedì 2 a sabato 7 febbraio su Canale 5, Yildiz scoprirà di aspettare il suo primo figlio da Halit e condividerà la bella notizia con tutti i suoi cari. Intanto, il signor Argun riceverà questa doccia fredda proprio nel momento in cui si preparerà a chiedere a Sahika di sposarlo. Spazio anche alle vicende di Yigit, che sarà pronto a rivelare a Ender di essere suo figlio. Infine, Yildiz farà una scoperta drammatica proprio riguardo a Ender.

Yildiz aspetta il suo primo figlio da Halit

Yildiz scoprirà di essere incinta di Halit e, nello stesso tempo, riceverà notizie drammatiche riguardo a Ender. La sorella di Zeynep vivrà un momento difficile, poiché suo marito Halit avrà in realtà voltato pagina con un’altra donna: Sahika, la sorella di Kaya. La coppia, annuncerà le imminenti nozze, mentre Kaya lascerà l'azienda. Durante la festa organizzata proprio da Sahika, si verificherà un evento inaspettato: il signor Argun sarà pronto a chiederle di diventare sua moglie. Tuttavia, la proposta di matrimonio verrà bruscamente interrotta dall’arrivo di Yildiz, che annuncerà a tutti la bella notizia della sua gravidanza. Questa rivelazione provocherà un vero scossone e cambierà gli equilibri tra i protagonisti.

Yigit è pronto a svelare a Ender di essere suo figlio

Nel frattempo, nelle puntate in onda su Canale 5 dal 2 al 7 febbraio, Ender incontrerà Philip, figlio del defunto marito di Sahika, il quale le rivelerà una verità agghiacciante. Parallelamente, Yigit si recherà alla villa per confessare a Ender di essere suo figlio, ma lei lo caccerà via. Ender, intanto, proverà a smascherare Sahika tendendole una trappola. Ci sarà spazio anche per le vicende di Caner ed Emir, alle prese con nuove sfide lavorative, mentre Yigit, spinto e guidato da Sahika, continuerà ad agire nell’ombra.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Zehra e Caner sono stati visti da Hakan

Nelle precedenti puntate di Forbidden Fruit andate in onda su Canale 5, Zehra e Caner hanno iniziato a frequentarsi di nascosto, ma sono stati scoperti da Yildiz.

Quest’ultima, intanto, ha ricattato la figlia maggiore di Halit per trarne vantaggio, mentre Hakan ha sorpreso la coppia durante una cena romantica in un ristorante appartato. Spazio anche alle vicende di Yildiz, che ha iniziato a essere gelosa della nuova segretaria di suo marito, Sevda. La signora Argun non sa che l’affascinante ragazza è stata in realtà assunta da Ender per tenderle una trappola.