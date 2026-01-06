Le registrazioni di Uomini e donne vanno avanti e anche oggi, 6 gennaio, ce ne è stata una molto movimentata. Stando alle anticipazioni che hanno diffuso Fanpage e Lorenzo Pugnaloni alla fine delle riprese, per circa 45 minuti si è parlato solo di Sebastiano Mignosa e della sfuriata che gli ha fatto Elisabetta in studio. La lite ha coinvolto anche Manuela e gli opinionisti del dating-show. Magda, infine, ha chiuso definitivamente con Mario Lenti.

Tensioni tra le pretendenti di Sebastiano

Il giorno dell'Epifania si è svolta una nuova registrazione di Uomini e donne, e in rete stanno già circolando gli spoiler delle cose più interessanti che sono accadute in studio.

Le riprese del 6 gennaio sono durate solo due ore (un po' meno rispetto al solito) e per circa 45 minuti si è parlato soltanto di Sebastiano e delle sue frequentazioni di questo periodo.

Il cavaliere è stato a cena con Manuela lunedì sera e questo ha fatto infuriare Elisabetta: agli Elios c'è stata una lunga ed accesa discussione tra tutti i protagonisti di questa vicenda, e anche gli opinionisti Gianni e Tina si sono inseriti per dire la loro.

Alla fine l'imprenditore siciliano ha deciso di chiudere con Manuela e conoscere solo Elisabetta, ma quest'ultima ha ascoltato il consiglio di Tina e ha rifiutato la proposta di Sebastiano.

Dopo averci pensato tutta la notte, invece, Magda ha deciso di mettere un punto al tira e molla con Mario.

Intrecci amorosi tra gli Over del cast

Questa settimana ci sono state due registrazioni di Uomini e donne, e in entrambe è stato dato molto spazio ad alcuni componenti del parterre Over.

Mario, per esempio, ha fatto parlare di sé per i baci che ha dato a Magda e Isabella durante le feste: le dame erano all'oscuro di tutto fino all'altro giorno, e non hanno nascosto la loro delusione quando sono state informate del comportamento "ambiguo" del cavaliere.

In studio si è discusso a lungo anche del "no" di Sabrina alla proposta di Carlo di lasciare il programma in coppia e dell'avvicinamento tra Alessio e Rosanna dopo mesi di amicizia.

Il rumor sui futuri tronisti di Uomini e donne

Mentre agli Elios erano in corso le riprese di puntate che il pubblico vedrà su Canale 5 tra qualche settimana, Lorenzo Pugnaloni ha lanciato un'indiscrezione piuttosto spiazzante.

Secondo voci che sarebbero arrivate all'orecchio del blogger il 6 gennaio, la redazione di Uomini e donne avrebbe contattato Valentina (ex fidanzata di Domenico, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello) per proporle il trono.

Si dice che non ci sarebbe ancora nulla di certo sul cast della seconda parte della stagione del programma condotto da Maria De Filippi, ma dopo la scelta di Cristiana (fissata per l'inizio della settimana prossima) potrebbero essere presentate una o più new entry, che andrebbero ad affiancare Ciro e Sara sulla poltrona rossa.