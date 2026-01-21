Emre telefonerà a Ceyda nella puntata de La forza di una donna di martedì 27 gennaio: "Arda è scomparso", gli dirà in preda al panico.

Le anticipazioni tv rivelano che Ceyda sarà terrorizzata all'idea di perdere il suo bambino e prenderà un taxi per raggiungere Emre. Arda si troverà su un camion che lo porterà sempre più lontano.

La fine per Emre e Sirin ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che Piril invierà a Emre le foto di Sirin in intimità con Sarp. Bahar chiederà alla sua ex rivale di aiutarla a vendicarsi di sua sorella e Piril non si tirerà indietro.

Emre riceverà le foto mentre sarà con Arda e Sirin e non perderà tempo. Il proprietario del bistrot lascerà la sua fidanzata in un'area di servizio e mentre i due discuteranno Arda si allontanerà facendo perdere le sue tracce. Quando Emre si accorgerà che suo figlio non è in macchina andrà in panico e la prima cosa che farà sarà telefonare a Ceyda. Quest'ultima penserà che il suo ex l'ha chiamata per le foto e proverà a chiudere subito la comunicazione. Poco dopo, però, Emre le darà la pessima notizia: "Arda è scomparso". Ceyda resterà senza parole e in preda all'agitazione lascerà Nisan e Doruk a un amico di Arif. I bambini, infatti, non avranno nessun altro perché Bahar avrà un malore e dovrà correre in ospedale con Sarp, Arif e Hatice.

Arda in viaggio sul camion di uno sconosciuto

Nella puntata de La forza di una donna di martedì 27 gennaio, Ceyda prenderà un taxi e correrà alla stazione di servizio da Emre. Quest'ultimo spiegherà che ha già chiamato la polizia e presto Arda tornerà a casa, ma non basterà a calmare la donna. Ceyda, in lacrime, mostrerà la foto di suo figlio all'arrivo degli agenti e li supplicherà di trovare il suo bambino. La donna, disperata, chiederà a chiunque se abbia visto Arda, ma nessuno saprà risponderle. In realtà, il bambino sarà molto più lontano di quanto Erme e la polizia pensino. Arda, infatti, salirà su un camion in viaggio. Nel frattempo, Bahar, Arif, Hatice e Sarp faranno un brutto incidente e finiranno in ospedale in gravi condizioni. Doruk e Nisan si stringeranno l'un l'altro e aspetteranno fuori dal bar di Arif sperando che la loro mamma possa stare bene.