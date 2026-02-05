Tutta la prima parte della puntata di Uomini e donne del 5 febbraio è stata dedicata all'ennesimo faccia a faccia tra Gemma Galgani e Mario Lenti. Dopo aver ascoltato per alcuni minuti la dama e il cavaliere, Maria De Filippi è intervenuta per definire "una pantomima" quello che i due starebbero facendo da mesi senza arrivare mai ad un punto. La conduttrice ha invitato la 76enne a voltare pagina perché l'imprenditore non contraccambia il suo sentimento.

L'intervento della presentatrice di Uomini e donne

La puntata di Uomini e donne in onda il 5 febbraio è cominciata con la richiesta di Gemma di un nuovo confronto con Mario.

La dama si è detta convinta del fatto che il cavaliere la rifiuterebbe solo perché avrebbe paura delle critiche degli opinionisti, poi ha spostato l'attenzione sulle belle parole che ha speso per lui a Verissimo.

"Ma sei sicura di stare bene?", è stato il primo commento che Maria De Filippi ha fatto dopo aver ascoltato una parte del confronto tra i due protagonisti del trono Over.

"Ma voi due avete un accordo? Stiamo assistendo a questa pantomima assurda da settimane, e non ha alcun senso. Lui esce con altre e le bacia ma tu sei convinta che è innamorato di te. C'è qualcosa che non sappiamo?", ha aggiunto la padrona di casa con tono severo.

L'insistenza di Gemma spiazza tutti

Maria De Filippi ha fatto molte domande sia a Mario che a Gemma per provare a capire cosa le sfugge di una situazione che ha definito "una pantomima".

"Lei ti piace? La vorresti baciare? Tra Gemma e Altanta con chi usciresti a cena stasera?", ha chiesto la conduttrice di Uomini e donne.

Dopo più di mezzo e gli interventi degli opinionisti, il cavaliere ha chiarito che Galgani è solo un'amica e che non riprenderebbe mai la loro frequentazione.

Le anticipazioni delle prossime puntate

Dopo il confronto che è andato in onda oggi, 5 febbraio, i telespettatori di Uomini e donne assisteranno ad un altro breve faccia a faccia tra Gemma e Mario incentrato sulle lamentele di lei per i mancati auguri di compleanno di lui.

Nelle puntate che sono state registrate di recente, però, non c'è stato nessun altro contatto tra i due, anzi Maria De Filippi li ha estromessi dalle dinamiche del trono Over non chiamandoli al centro dello studio per un paio di settimane.