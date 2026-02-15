Cresce la preoccupazione tra i fan di Amici per il futuro di Alessio nella scuola: il ballerino non ha partecipato alle ultime due puntate per un problema di salute e c'è chi ha paura che possa ripetersi la stessa situazione di un anno fa. Nel 2025, infatti, il giovane è stato costretto a ritirarsi ad un passo dal serale per un infortunio e il timore che ciò possa riaccadere sta attanagliando un'ampia fetta di pubblico.

La prolungata assenza di Alessio

Alessio non ha partecipato alla puntata di Amici che è andata in onda il 15 febbraio, ma chi guarda il programma saprà che neppure la scorsa settimana il ballerino era in studio.

In un recente daytime è stato svelato che l'allievo di Emanuel Lo ha un problema di salute (che non è stato specificato) che lo sta tenendo ai box da un po', ma al momento non si conoscono i tempi di recupero e la vera entità di questo infortunio.

Tra i fan del talent c'è preoccupazione per il futuro del ragazzo, anche perché un anno fa si è dovuto fermare ad un passo dal serale proprio a causa di un problema che lo ha tenuto lontano dalle scene per diversi mesi.

La polemica per il gesto di Riccardo

In questi giorni sul web si è parlato di Alessio anche per un altro motivo: il gesto volgare che Riccardo avrebbe fatto alle sua spalle mentre discutevano nel giardino della casetta.

Il video che mostrerebbe la presa in giro del cantante ha fatto il giro della rete e con il passare delle ore aumentano le persone che chiedono un provvedimento severo, in particolare l'espulsione dalla scuola di Amici.

I ragazzi non si sono esposti su questa vicenda, ma neanche la produzione ha rilasciato un comunicato per provare a sedare la protesta che sta impazzando sui social da quasi una settimana.

Tre alunni promossi al serale di Amici

Nell'attesa di sapere qualcosa in più sul futuro di Alessio, il 15 febbraio i fan di Amici hanno assistito alla consegna delle prime maglie del serale.

Emiliano ha convinto la commissione di danza con una sola esibizione, invece Alex ha ballato due volte per strappare il "sì" anche a Emanuel Lo.

Nel canto, invece, ad essere promosso è stato Michele, che dopo tre performance ha messo d'accordo tutti e tre i professori della sua categoria.