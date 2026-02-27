Cambio programmazione tv nella giornata di sabato 28 febbraio per le reti Mediaset. Le novità riguarderanno la fascia del prime time di Canale 5, dato che non ci sarà una nuova puntata di C'è posta per te condotto da Maria De Filippi.

In daytime, invece, si allungherà l'appuntamento con La forza di una donna, la fortunata soap opera turca di cui sarà trasmessa una nuova puntata extra-large nella fascia pomeridiana, subito prima di Verissimo.

Stop per C'è posta per te in prime time: cambio programmazione Mediaset sabato 28 febbraio

La fascia serale della rete ammiraglia Mediaset, per la giornata di sabato 28 febbraio, subirà delle modifiche dovute allo stop di C'è posta per te 2026.

Il people show ideato e condotto da Maria De Filippi non sarà trasmesso per evitare lo scontro diretto con la finalissima del Festival di Sanremo 2026 condotto da Carlo Conti e Laura Pausini che, anche quest'anno, sta viaggiando su una media che sfiora il 60% di share.

Al posto di C'è posta per te, alle 21:55 circa è in programma la riproposizione del film Benvenuti al Sud con Claudio Bisio e Alessandro Siani, che andrà avanti fino alle 24 circa, dopodiché ci sarà l'edizione notturna del Tg5 e alle 00:35 sarà trasmessa la pellicola Uno di noi sempre con Claudio Bisio, che sfiderà la fase finale del Festival, con la proclamazione del vincitore assoluto di questa 76esima edizione.

Il programma di Maria De Filippi tornerà in onda regolarmente sabato 7 marzo, alle 21:30 circa, con la penultima puntata di questa edizione che viaggia su una media del 25% di share.

La forza di una donna allunga: cambio programmazione sabato 28/2

Il cambio programmazione tv Mediaset del prossimo sabato 28 febbraio riguarderà anche l'appuntamento con La forza di una donna in prima visione assoluta.

La soap opera turca, infatti, andrà in onda con una puntata leggermente più lunga rispetto a quanto era stato annunciato inizialmente dalla Guida Tv Mediaset.

In un primo momento, infatti, l'orario di partenza per la giornata di sabato 28 febbraio era fissato per le 15:30 circa ma, alla fine, si è scelto di anticipare la partenza della serie turca incentrata sulle vicende di Bahar alle 15:10 circa.