Domani, domenica 8 febbraio 2026, Rai 1 trasmetterà una nuova puntata di “Domenica In”, in onda dalle 14:00 alle 17:10. L'appuntamento, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, vedrà alla conduzione Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Tra gli ospiti in studio, Rocío Muñoz Morales si racconterà in un'intervista dedicata alla sua carriera e alla sfera privata.

La puntata ospiterà anche Antonio Albanese e Giuseppe Battiston per presentare il film “Lavoreremo da grandi”, diretto e interpretato da Albanese, attualmente nelle sale cinematografiche.

La musica avrà un ruolo di primo piano: Mika, collegato dalla Francia, annuncerà le nuove date del suo tour europeo, che includerà diverse città italiane. I Tiromancino si esibiranno con il singolo “Gennaio 2016”, anticipando l'uscita del loro nuovo album “Quando meno me lo aspetto”.

Un momento significativo sarà dedicato al Festival di Sanremo, con le esibizioni di artisti che hanno segnato la storia della kermesse. Si esibiranno Marco Carta, Formula 3, Nicola Di Bari, Marina Occhiena, Gian Pieretti, Tiziana Rivale e Valerio Scanu, riproponendo alcuni dei brani più celebri dell'Ariston.

Sul fronte dell'attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno dialogheranno con gli ospiti in collegamento Ilaria Grillini, Luca Bianchini e Antonio Caprarica sui principali fatti della settimana.

Enzo Miccio approfondirà la storia d'amore tra Ranieri di Monaco e Grace Kelly, mentre Teo Mammucari sarà protagonista del gioco “La cassaforte di Domenica In”.

Il format della domenica pomeriggio

La trasmissione conferma il suo consolidato schema, che intreccia interviste, anteprime cinematografiche, performance musicali e approfondimenti sull'attualità, arricchito da giochi di intrattenimento. I collegamenti in diretta, come quello con Mika, espandono la narrazione televisiva, mentre le esibizioni musicali creano un legame con l'imminente Festival di Sanremo. La conduzione di Mara Venier si conferma un elemento chiave, capace di mantenere un forte legame con il pubblico e l'identità popolare del programma.

Un omaggio a Sanremo e ai suoi interpreti

Il segmento dedicato agli artisti legati al Festival di Sanremo mira a valorizzare la memoria musicale della manifestazione, creando un ponte ideale con l'edizione in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Quest'ultima, presentata da Carlo Conti e Laura Pausini, si svolgerà al Teatro Ariston. La scelta di proporre brani storici interpretati da ex protagonisti, come Nicola Di Bari o Marco Carta, sottolinea un continuum tra diverse generazioni, rafforzando il legame tra “Domenica In” e la tradizione del Festival.