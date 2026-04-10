La programmazione televisiva cambia ancora, e questa volta a essere protagonista è la soap La forza di una donna, che a partire da domenica 12 aprile subirà un’importante variazione di palinsesto. La serie, sempre più seguita dal pubblico, allungherà la sua durata andando in onda fino alle 16:30, modificando così l’equilibrio del pomeriggio televisivo.

La forza di una donna si allunga: cosa cambia da domenica 12 aprile su Canale 5

A partire da questa domenica, gli spettatori potranno godere di episodi più lunghi e coinvolgenti. La decisione di estendere la messa in onda della soap fino alle 16:30 rappresenta una scelta strategica da parte della rete, che punta a sfruttare il momento positivo della serie.

Il cambiamento non è casuale: gli ascolti in crescita hanno convinto i vertici a dare maggiore spazio alla storia, sempre più amata per le sue trame intense e i personaggi profondi. Questo allungamento permetterà di sviluppare meglio le storyline, aumentando il coinvolgimento del pubblico.

Verissimo perde spazio: taglio di mezz’ora per il talk

La modifica del palinsesto avrà però conseguenze dirette su Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Il programma subirà infatti una riduzione di 30 minuti, accorciando la sua durata abituale.

Questa scelta arriva in un momento delicato per il talk, che nelle ultime settimane ha registrato un calo negli ascolti. La rete ha quindi deciso di intervenire per riequilibrare il pomeriggio, puntando su contenuti che attualmente garantiscono risultati migliori.

Una strategia basata sugli ascolti

Il cambiamento riflette una logica ben precisa: premiare i programmi che funzionano di più e rivedere quelli in difficoltà. In questo contesto, La forza di una donna si conferma una delle produzioni più solide del momento, capace di attirare un pubblico fedele.

Al contrario, Verissimo sta attraversando una fase più complessa, e la riduzione della durata potrebbe rappresentare un primo passo verso una possibile riorganizzazione più ampia del palinsesto di Canale 5 che, anche nella prossima stagione tv, continuerà a puntare ampiamente sulle serie turche tra daytime e prime time.