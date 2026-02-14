Le nuove puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 da lunedì 16 a sabato 21 febbraio alle 14:45 (sabato alle 14:25), promettono scintille e nuove alleanze. Sahika si scontra con Zehra durante una festa organizzata da Yildiz, mentre un improvviso malore di Aysel accende i sospetti di Yildiz, convinta che Sahika volesse colpire proprio lei. Nel frattempo, il ritorno di Ender sconvolge Erim, che si sente tradito e si allontana dalla madre, mentre Zehra cerca un modo per finanziare la distribuzione del suo libro senza coinvolgere Halit. Le tensioni raggiungono il culmine quando Halit scopre il tentativo di Ender e Yildiz di prelevare un campione di sangue a Erim, portando la situazione familiare a un nuovo punto di rottura.

Sahika sotto accusa, il sospetto di Yildiz e il ritorno sconvolgente di Ender

Le giornate alla villa sono tutt’altro che tranquille: tutto comincia con la festa di Yildiz, dove Sahika esplode contro Zehra per la sua presenza indesiderata, ma la ragazza cerca di difendersi e dichiara di essere dalla sua parte. Quando però Aysel si sente male e viene trasportata d’urgenza in ospedale, Yildiz non può fare a meno di sospettare che dietro a quel malore ci sia la mano di Sahika, convinta che il vero bersaglio fosse proprio lei. Nonostante la paura, Aysel si riprende senza conseguenze, ma la tensione resta palpabile. Il clima si fa ancora più teso durante il brunch per celebrare la pubblicazione del libro di Zehra, interrotto dall’arrivo della polizia e da Ender, che accusa Sahika di aver tentato di ucciderla.

Il ritorno di Ender è un vero terremoto emotivo per Erim, che si sente profondamente tradito dalla madre e decide di non volerla più vedere.

Il piano fallito di Ender e Yildiz: Halit scopre tutto

Le accuse di Ender contro Sahika aumentano la pressione, e Yildiz coinvolge Caner ed Ender in un piano per scoprire se Sahika e Yigit stiano avvelenando Erim. Caner, nel frattempo, si scusa con Kaya per avergli nascosto che Ender fosse ancora viva, mentre Sahika continua a manipolare Erim contro la madre. Le cose precipitano quando Ender, determinata a salvare il figlio, incarica Yildiz di prelevare un campione di sangue a Erim. Tuttavia, il loro piano viene scoperto da Halit e Sahika, che rientrano in anticipo e smascherano le loro intenzioni.

Halit, furioso, prende una decisione drastica: vuole cacciare Yildiz dalla villa. Ender, però, non si arrende e decide di rischiare ancora di più, mentre Zehra, su consiglio di Yildiz, trova finalmente un modo per raccogliere i fondi necessari alla distribuzione del suo libro. Intanto, Yigit inizia a sospettare che Ender ricordi perfettamente l’incidente che lo vede coinvolto.

Nella puntata precedente di Forbidden Fruit

Nell’ultimo appuntamento di Forbidden Fruit, andato in onda sabato 14 febbraio, Zehra ha vissuto un momento di gioia annunciando ad Halit che il suo libro era finalmente in stampa. L’entusiasmo della ragazza, però, si è scontrato con l’irritazione e la freddezza del padre, che non ha saputo condividere la sua felicità.

L’episodio ha messo in luce come le incomprensioni e i fraintendimenti continuino ad alimentare tensioni all’interno della famiglia, mentre le relazioni tra i protagonisti si fanno sempre più complicate e cariche di emozioni contrastanti.