Gli spoiler degli episodi turchi di Forbidden Fruit in onda a breve su Canale 5 svelano che Kaya andrà su tutte le furie quando apprenderà che Sahika ha fatto incarcerare Yigit per impaurire Ender Celebi. Il legale deciderà di ripudiare la sorella nel corso di un teso faccia a faccia.

Sahika obbliga Ender ad aiutarla a dividere Halit e Yildiz

Sahika obbligherà Ender ad aiutarla a riprendersi Halit. La donna pretenderà che la cognata spinga Leyla tra le braccia dell'imprenditore per creare una frattura con Yildiz. Celebi deciderà di fare il doppio gioco, facendosi aiutare dalla giovane Yilmaz.

Ma Sahika capirà le intenzioni di Ender e per questo assolderà alcuni uomini per impaurire, facendo arrestare Yigit per finta. La sorella di Caner deciderà di essere sincera con Kaya quando loro figlio tornerà sano e salvo a casa. In dettaglio, la donna confiderà al marito di essere stata aggredita da Yigit e che Sahika ha minacciato di denunciarlo se non avesse accettato ad aiutarla a conquistare Halit.

Kaya rinnega la sorella

Gli spoiler della dizi turca rivelano che Ender chiederà a suo marito di fingere di andare d'accordo con la sorella. Col trascorrere del tempo, Kaya si metterà d'accordo col direttore di un istituto di credito dove lui e Sahika hanno una cassetta di sicurezza lasciata loro dalla madre defunta.

L'avvocato metterà le mani su di una pen drive con all'interno il video dell'aggressione di Yigit ai danni della moglie. L'uomo attaccherà la sorella, dichiarandosi deluso dal male che ha cercato di fare a suo figlio. Kaya deciderà di prendere le distanze dalla sorella, non volendo più avere niente a che fare con lei. Il confronto lascerà con l'amaro in bocca Sahika che cercherà di farsi perdonare dal fratello sebbene invano.

Leyla ha chiesto a Kaya di accompagnarla all'università

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Forbidden Fruit che sono stati trasmessi a fine febbraio sui teleschermi di Canale 5, Yildiz è caduta mentre lasciava l'abitazione Argun. Halit ha soccorso la donna, offrendole la possibilità di tornare nella dimora per curare le ferite.

Sahika, invece, è apparsa in ansia per la risoluzione del suo piano. Halit non ha creduto che Yildiz abbia cercato di avvelenare suo figlio Erim. Intanto Caner e Kaya hanno informato Leyla che avrebbe potuto riprendere gli studi. Quest'ultima consigliata da Sibel ha deciso di andare all'università per pianificare il proprio percorso di studi. La donna si è inizialmente inventata una scusa per poi chiedere a Kaya di accompagnarla. L'avvocato ha ricevuto una telefonata durante il tragitto che l'ha costretto a farla proseguire da sola.