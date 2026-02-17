Fratelli di Crozza, il popolare programma satirico condotto da Maurizio Crozza, è pronto a tornare in onda dal 6 marzo, occupando la prima serata del canale Nove. L'annuncio conferma l'atteso appuntamento con una nuova stagione dello show che ha profondamente segnato il panorama televisivo italiano grazie alla sua inconfondibile ironia e all'acuta interpretazione di personaggi chiave della cronaca e della politica.

La trasmissione, prodotta da ITV Movie per Warner Bros. Discovery, proporrà nuove puntate ogni mercoledì, trasmesse in diretta dagli studi di Milano.

L'orario d'inizio è fissato per le 21:25, confermando la collocazione strategica nel palinsesto settimanale.

Maurizio Crozza ha commentato con entusiasmo il ritorno: "Non vedo l’ora di rientrare in studio e riprendere il viaggio tra le mille contraddizioni del nostro Paese, sempre con ironia ma anche con attenzione". Il format continuerà a offrire la sua inconfondibile satira sui protagonisti dell’attualità politica ed economica italiana, dimostrando la capacità del comico di aggiornare costantemente il proprio repertorio e di fornire uno sguardo critico e pungente sui temi più dibattuti.

Il successo e il ruolo di Fratelli di Crozza nella televisione italiana

Fin dalla sua prima apparizione nel 2017 sul canale Nove, Fratelli di Crozza si è rapidamente affermato come uno degli appuntamenti più seguiti dal pubblico appassionato di satira televisiva.

L'attenzione al commento sociale, la notevole capacità di Maurizio Crozza di creare nuovi personaggi e una produzione sempre curata hanno contribuito a consolidare la trasmissione, posizionandola tra le principali offerte del prime time del canale. Nel corso delle stagioni, lo show ha proposto numerosi sketch diventati ormai celebri e ha spesso affrontato temi di rilevanza nazionale con toni provocatori e mai banali.

Il ritorno di Fratelli di Crozza sottolinea la fiducia che Warner Bros. Discovery ripone nel programma e nel suo conduttore. I dati d'ascolto delle stagioni precedenti hanno evidenziato una costante crescita, con una media di share superiore al 6% e picchi che hanno superato il milione di spettatori per singola puntata.

Il format diretto e la varietà degli argomenti trattati permettono di mantenere vivo il dibattito e di attrarre un pubblico trasversale, appartenente a diverse fasce d'età.

Maurizio Crozza e l’evoluzione della satira televisiva

Maurizio Crozza, protagonista indiscusso del programma, rappresenta uno dei volti più noti della satira italiana. Nato a Genova, Crozza ha iniziato il suo percorso artistico con la compagnia teatrale Broncoviz, per poi debuttare in televisione negli anni Novanta. Prima di approdare al canale Nove nel 2017, il comico ha condotto format di successo anche su altre reti nazionali, come La7, con programmi quali "Crozza Italia" e "Italialand". La scelta di trasferirsi su Nove ha segnato una svolta, favorendo una formula rinnovata e l'acquisizione di un pubblico ancora più ampio.

Il programma si distingue non solo per la sua agilità nell'adattarsi all'attualità, ma anche per l'impiego avanzato di tecniche sceniche digitali e di impeccabile imitazione. Tra i personaggi più celebri interpretati da Crozza si ricordano Antonio Razzi, Matteo Renzi, Vittorio Sgarbi e Giorgia Meloni, a testimonianza di un lavoro costante sulla sperimentazione e sull'attualizzazione della satira. Fratelli di Crozza, grazie anche all'impianto produttivo di ITV Movie, è oggi considerato uno dei principali spazi televisivi dedicati alla critica sociale e politica in Italia.