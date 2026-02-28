Levante interviene sul bacio con Gaia avvenuto durante la serata delle cover a Sanremo 2026, chiarendo la natura del gesto. "È un bacio d’affetto, non era programmato. La regia non lo sapeva", afferma la cantante, smentendo categoricamente ogni intento provocatorio o di censura. Il regista, ha raccontato Levante, le ha successivamente comunicato: "Mi è dispiaciuto non prendere quel bacio".

Un gesto spontaneo, non una provocazione

Levante ha tenuto a precisare che il bacio è nato in modo del tutto naturale, come un gesto affettuoso tra amiche, paragonabile a quello che potrebbe scambiare con una sorella o un’amica cara.

Non vi era alcun messaggio politico sottinteso né alcuna provocazione, ma semplicemente un momento vissuto con serenità e libertà.

La regia e la questione dell’inquadratura

La regia della trasmissione non era a conoscenza del gesto e, di conseguenza, non lo ha inquadrato. Il regista ha espresso rammarico per non aver potuto riprendere l’attimo, ma ha chiarito che si è trattato di una scelta tecnica legata al cambio di scena, e non di una decisione volta alla censura. Successivamente, la Rai ha reso disponibile il video del bacio sui propri canali social, ma solo dopo la chiusura del televoto, al fine di garantire il rispetto delle regole di equità tra tutti i concorrenti in gara.

Un caso mediatico nato per caso

Il gesto, nato come un momento privato e spontaneo, ha inaspettatamente suscitato un acceso dibattito sui social network, con accuse di censura rivolte all’organizzazione. Levante ha manifestato sorpresa per l’attenzione mediatica generata da un semplice bacio, sottolineando come nella sua sfera personale non vi sia alcuna distinzione basata sull’orientamento sessuale: "In casa siamo omosessuali, etero. Non faccio distinzioni".

Chi è Levante

Levante, pseudonimo di Claudia Lagona, è una cantautrice italiana che ha partecipato al Festival di Sanremo 2026 con il brano "Sei tu". Questa è la sua terza partecipazione al Festival, dopo le edizioni del 2020 con "Tikibombom" e del 2023 con "Vivo".

Il suo stile musicale si caratterizza per un mix di sensibilità pop e testi profondamente personali, e la sua presenza sul palco dell’Ariston è sempre accolta con grande attesa per la sua autenticità.