Un momento inaspettato ha caratterizzato il Festival di Sanremo: Levante, accompagnata da due chitarristi, ha offerto un’esecuzione intima del suo brano “Sei tu” direttamente nella sala stampa. L’artista ha così trasformato per alcuni minuti lo spazio dedicato ai giornalisti in un palco esclusivo, regalando un’esibizione fuori programma.

Un’esibizione fuori programma

La performance si è svolta in un contesto informale, lontano dalle luci dell’Ariston, cogliendo di sorpresa i presenti. Levante ha scelto di proporre il suo brano in una veste raccolta, valorizzando l’intimità del momento e creando un’atmosfera autentica.

Un bonus per il FantaSanremo

Oltre al valore emotivo, l’esibizione ha avuto anche un risvolto ludico, fruttando 10 punti extra nel gioco del FantaSanremo. Questo dettaglio ha aggiunto un tocco di leggerezza all’evento.

Contesto artistico

“Sei tu” è il brano con cui Levante partecipa al Festival di Sanremo. La canzone, caratterizzata da un approccio emotivo e corporeo, esplora le sensazioni fisiche legate all’amore e alla difficoltà di esprimerlo a parole. La performance in sala stampa ne ha sottolineato la delicatezza e l’intensità, offrendo un’interpretazione personale.